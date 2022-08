Weitere Suchergebnisse zu "OMX Copenhagen 20":

Paris (www.aktiencheck.de) - Bei unserem nördlichen Nachbarn scheint die Börsenwelt trotz der geopolitischen Unsicherheiten und Konjunktursorgen in Ordnung zu sein, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Während der dänische OMX Copenhagen 20 (ISIN: DK0016268840, WKN: A0AEM7) in den vergangenen sechs Monaten um rund sechs Prozent vorgerückt sei, habe der DAX um etwa neun Prozent nachgegeben. Ein möglicher Grund: Die dänische Wirtschaft sei im vergangenen Jahr trotz Corona um 4,1 Prozent gewachsen. Ein so kräftiges Plus habe es seit 1994 nicht mehr gegeben. Und für dieses Jahr traue die Europäische Kommission Dänemark einen BIP-Zuwachs von drei Prozent zu. "Die meisten Indikatoren deuten auf eine weiterhin positive grundlegende Wachstumsdynamik hin", habe es im Update Mitte Juli geheißen.



Dazu passe: Dänemark sei im aktuellen IMD-Ranking erstmals in der 34-jährigen Ranking-Geschichte an die Spitze geklettert und habe die viele Jahre führende Schweiz verdrängt. Das International Institute for Management Development in Lausanne habe im "World Competitiveness Ranking 2022" 63 Länder anhand von 333 Kriterien bewertet. Dänemark sei das digital fortschrittlichste Land der Welt, verfüge über einen schwungvollen Unternehmenssektor und lege großen Wert auf Nachhaltigkeit, so das IMD. In der Studie hätten die Skandinavier im Bereich Leistungsfähigkeit der Firmen sowie in den Subkomponenten Produktivität und Unternehmensführung die Spitzenplätze belegt. Da das Land dank des hauptsächlich von der Inlandsnachfrage getriebenen Wachstums weniger von den weltweiten Rezessionssorgen betroffen sei, könnte der OMX 20 auch weiterhin vergleichsweise attraktive Renditechancen bieten. (26.08.2022/ac/a/m)