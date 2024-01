Börsenplätze OMV-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Stattliche 830 Millionen Euro würden von Frankreich nach Österreich fließen. Denn der Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV verkaufe für diesen Betrag seine Beteiligung an der malaysischen SapuraOMV an den französischen Energieriesen TotalEnergies. Bislang habe OMV einen Anteil an 50 Prozent an der Gesellschaft gehalten.Bis zum Ende des ersten Halbjahres 2024 solle der Deal vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen vollzogen sein. "Diese Vereinbarung strafft unser Energieportfolio und steht im Einklang mit der OMV-Strategie 2030, die Öl- und Gasproduktion über die Zeit zu reduzieren", habe OMV-Chef, Alfred Stern, gesagt.TotalEnergies wiederum sehe mit dem Kauf seine Position im Energiegeschäft in der Region deutlich gestärkt. "Mit ihren niedrigen Produktionskosten und der geringen Treibhausgasintensität werden die Anlagen von SapuraOMV perfekt in das Portfolio von TotalEnergies passen und dazu beitragen, den wachsenden Gasbedarf in Asien zu decken", habe Patrick Pouyanné, Vorstandsvorsitzender und CEO von TotalEnergies, gesagt.Die Transaktion dürfte bei beiden Parteien vorerst keinen größeren Einfluss auf die Ergebnisse haben."Der Aktionär" hält an seiner Einschätzung zu TotalEnergies und OMV fest: Die beiden günstig bewerteten Dividendenperlen sind nach wie vor attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Der Stoppkurs sollte bei 49,00 Euro (TotalEnergies) beziehungsweise 37,00 Euro (OMV) belassen werden. (Analyse vom 31.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link