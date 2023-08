Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Wien (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV).Die operativen Ergebnisse der OMV für das zweite Quartal 2023 hätten 7% unter den Konsensschätzungen gelegen, wobei das Segment Chemicals & Materials die bei weitem größte Underperformance (-90% gegenüber dem Konsens) aufgewiesen habe. Die beiden anderen Geschäftssegmente Energy und F&F hätten nur geringfügig unter den Markterwartungen gelegen. Das ausgewiesene operative Ergebnis (d.h. nach Einmaleffekten) sei durch Sondereinflüsse in Höhe von EUR 105 Mio. positiv beeinflusst worden, die hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Verkauf des Tankstellen- und Großhandelsgeschäfts der OMV in Slowenien (EUR 191 Mio.) gestanden hätten und teilweise durch eine Wertminderung des Stickstoffgeschäfts (EUR -89 Mio.) ausgeglichen worden seien.Das Segment Chemicals & Materials sei im zweiten Quartal weiterhin mit einem schwachen Marktumfeld und einer nachlassenden Nachfrage sowohl in Europa als auch in Asien konfrontiert gewesen. Das Ergebnis der OMV sei durch schwächere Margen und Absatzmengen in Europa sowie durch erhebliche Effekte aus der Vorratsbewertung negativ beeinflusst worden. Der Beitrag der Joint Ventures, einschließlich Borouge, sei aufgrund der weniger günstigen Marktbedingungen in Asien ebenfalls schwächer gewesen. Nichtsdestotrotz könnten positive Verhandlungen mit dem langjährigen Partner ADNOC über einen möglichen Zusammenschluss von Borealis und Borouge das Chemiegeschäft von OMV deutlich stärken.Basierend auf den Öl- und Gaspreisprognosen und der Managementprognose gehe der Analyst davon aus, dass die Upstream-Erträge in den Jahren 2024-25e durch höhere (als zuvor prognostizierte) Preisrealisierungen bei Rohölverkäufen positiv beeinflusst würden, was teilweise durch niedrigere Gaspreisrealisierungen ausgeglichen werde. Er erwarte robuste europäische Raffineriemargen und einen stabilen Kraftstoffverbrauch, weshalb er die Erträge des Segments F&F nach oben korrigiere. Die Ergebnisse des Bereichs C&M sehe er hingegen niedriger als bisher, da er eine langsamere Erholung der weltweiten Nachfrage nach petrochemischen Produkten erwarte.Der Analyst gehe daher davon aus, dass die C&M-Ergebnisse der OMV ihr volles Potenzial erst nach 2024e erreichen würden. Dabei habe er auch die Veräußerung des Stickstoffgeschäfts ab H2/23 berücksichtigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.