Börsenplätze OMV-Aktie:



XETRA-Aktienkurs OMV-Aktie:

39,34 EUR -0,53% (14.06.2023, 15:51)



Wiener Börse-Aktienkurs OMV-Aktie:

39,38 EUR +0,13% (14.06.2023, 15:54)



ISIN OMV-Aktie:

AT0000743059



WKN OMV-Aktie:

874341



Ticker-Symbol OMV-Aktie:

OMV



Wiener Börse-Symbol OMV-Aktie:

OMV



Kurzprofil OMV AG:



Die OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) ist mit einem Gesamtumsatz von EUR 36 Mrd. und 22.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Als weltweit tätiger Energie- und Chemiekonzern will OMV bis 2030 zu einem führenden Anbieter nachhaltiger Kraftstoffe, Chemikalien und Werkstoffe mit Fokus auf Lösungen für die Kreislaufwirtschaft werden - eng verbunden mit dem Anspruch, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein. (14.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) unter die Lupe.Immer mehr Unternehmen und Länder möchten ihren Verbrauch von fossilen Brennstoffen nachhaltig reduzieren, doch es werde noch einige Jahre dauern. Immerhin dürfte die weltweite Nachfrage nach Öl einer Analyse der Internationalen Energieagentur IEA zufolge bis 2028 deutlich langsamer ansteigen als zuletzt.Der Flugsektor und die petrochemische Industrie würden zwar dazu beitragen, dass der Bedarf zwischen 2022 und 2028 um sechs Prozent bis auf 105,7 Mio. Barrel Öl am Tag anwachse. Doch auf das Jahr gesehen werde die Nachfrage nach dem Rohstoff 2028 weniger stark ansteigen. "Die Umstellung auf eine saubere Energiewirtschaft nimmt Fahrt auf und ein Höhepunkt der weltweiten Ölnachfrage vor dem Ende dieses Jahrzehnts ist in Sicht", habe IEA-Direktor Fatih Birol gesagt.Die IEA gehe davon aus, dass vor allem in Transportsektor ab 2026 etwa durch mehr elektrische Autos und Biosprit weniger Öl gebraucht werde. "Ölhersteller müssen auf das zunehmende Tempo des Wandels genau achtgeben und ihre Investitionsentscheidungen so vornehmen, dass ein geordneter Übergang gewährleistet wird", habe Birol gesagt.Die allesamt gut aufgestellten Energieriesen mit soliden Bilanzen und einer günstigen Bewertung bleiben attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 4,60 Euro (BP) bzw. 37,00 Euro (OMV) und 11,60 Euro (Repsol) belassen werden. (Analyse vom 14.06.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link