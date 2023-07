Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Vorstand der OMV habe beschlossen, die Verhandlungen mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) über eine mögliche Kooperation im Polyolefingeschäft fortzusetzen. Das Ziel der Kooperation sei eine potenzielle Zusammenführung der Geschäfte von Borealis und Borouge als gleichberechtigte Partner.Borealis sei ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen und nachhaltigen Polyolefin-Lösungen und ein europäischer Marktführer im Recycling von Polyolefinen. 75 Prozent von Borealis würden OMV und 25 Prozent ADNOC gehören. Borouge sei ein führendes Petrochemie-Unternehmen, das innovative und differenzierte Polyolefin-Lösungen anbiete. ADNOC besitze 54 Prozent von Borouge, während Borealis 36 Prozent besitze. Die restlichen Anteile seien an der Abu Dhabi Securities Exchange ("ADX") gelistet."Die mögliche Transaktion hätte eine starke und überzeugende industrielle Relevanz", habe Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender der OMV, gesagt. "Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen würde das technologische Know-how und die Polyolefin-Spezialitäten von Borealis und Borouge nutzen, um eine vorteilhafte Kostenposition und Zugang zu großen und attraktiven Märkten zu schaffen. Es würde ein Unternehmen mit erheblichem Potenzial für organisches und anorganisches Wachstum entstehen.""Dies würde auf unserer mehr als 25-jährigen erfolgreichen Partnerschaft mit ADNOC aufbauen und einen möglichen Weg zur Umsetzung der OMV-Strategie 2030 darstellen. Gleichzeitig gibt es eine Reihe von Transaktionsparametern, die beiderseitiger Zustimmung bedürfen", habe er hinzugefügt."Der Aktionär" bleibt für die Aktie weiterhin bullish, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur OMV AG. (Analyse vom 14.07.2023)Mit Material von dpa-AFX