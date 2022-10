XETRA-Aktienkurs OMV-Aktie:

45,23 EUR +8,62% (28.10.2022)



AT0000743059



874341



OMV



OMV



Kurzprofil OMV AG:



Die OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) ist mit einem Gesamtumsatz von EUR 36 Mrd. und 22.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Als weltweit tätiger Energie- und Chemiekonzern will OMV bis 2030 zu einem führenden Anbieter nachhaltiger Kraftstoffe, Chemikalien und Werkstoffe mit Fokus auf Lösungen für die Kreislaufwirtschaft werden - eng verbunden mit dem Anspruch, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein. (28.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) unter die Lupe.In einem relativ schwachen Marktumfeld könne die OMV-Aktie kräftig zulegen. Denn der teilstaatliche österreichische Energiekonzern habe erneut von den hohen Öl- und Gaspreisen profitiert. Das Unternehmen habe nach eigenen Angaben vom Freitag vor Steuern einen Quartalsgewinn von 3,3 Mrd. Euro erwirtschaftet. Das sei mehr als eine Verdreifachung gegenüber dem dritten Quartal 2021. Nach neun Monaten verbuche die OMV nun einen Vorsteuergewinn von 9,1 Mrd. Euro. Der Umsatz von Januar bis September sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 48,8 Mrd. Euro gestiegen und habe sich damit mehr als verdoppelt. Die zurzeit außergewöhnlich hohen Gewinne hätten den OMV-Vorstand dazu veranlasst, den Aktionären eine Sonderdividende von 2,25 Euro je Aktie vorzuschlagen.Wegen der geschäftlichen Verbindungen zu russischen Firmen habe sich die OMV-Aktie in den vergangenen Monaten deutlich schwächer als Konkurrenten wie Equinor, BP & Co entwickelt. Auf dem aktuell günstigen Niveau könnten mutige Anleger nun wieder auf eine nachhaltige Gegenbewegung der mit einem KGV von gerade einmal 4 und einer Dividendenrendite von vermutlich über 6% sehr günstig bewerteten OMV-Aktie spekulieren. Allerdings sollte jetzt nicht direkt in die heutige Fahnenstange hinein gekauft werden, sondern zunächst eine zumindest eine kleinere Konsolidierung abgewartet werden. Der Stopp sollte bei 35 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze OMV-Aktie: