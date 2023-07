XETRA-Aktienkurs OMV-Aktie:

42,95 EUR +7,97% (04.07.2023, 17:35)



Wiener Börse-Aktienkurs OMV-Aktie:

42,79 EUR +7,40% (04.07.2023, 17:42)



ISIN OMV-Aktie:

AT0000743059



WKN OMV-Aktie:

874341



Ticker-Symbol OMV-Aktie:

OMV



Wiener Börse-Symbol OMV-Aktie:

OMV



Kurzprofil OMV AG:



Die OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) ist mit einem Gesamtumsatz von EUR 36 Mrd. und 22.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Als weltweit tätiger Energie- und Chemiekonzern will OMV bis 2030 zu einem führenden Anbieter nachhaltiger Kraftstoffe, Chemikalien und Werkstoffe mit Fokus auf Lösungen für die Kreislaufwirtschaft werden - eng verbunden mit dem Anspruch, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein. (04.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) unter die Lupe.Die OMV-Aktie könne im heutigen Handel um satte sieben Prozent zulegen. Der Grund: Medienberichten zufolge solle der Energieriese Adnoc nun darüber nachdenken, mit OMV zu fusionieren. Das Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten halte bereits 24,9 Prozent an OMV und sei gemeinsam mit den Österreichern am Chemiekonzern Borealis beteiligt.OMV habe sich in den vergangenen Jahren immer stärker auf den Chemiebereich fokussiert. Womöglich könnte dies Adnoc gefallen. Schließlich wolle sich das Unternehmen unabhängiger vom Ölgeschäft machen. So könnte nun gemeinsam mit Borealis (OMV halte hier 75 Prozent, Adnoc die restlichen 25 Prozent) und Adnoc ein Chemieunternehmen im Wert von rund 30 Milliarden Dollar geschaffen werden, wie "Bloomberg" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Kreise berichte. Offenbar sollten aktuell Gespräche über die mögliche Struktur und Bewertung der neuen Gesellschaft laufen. Auch Adnocs Tochter Borouge solle dann in dieses Konstrukt eingebracht werden.Dagegen gehe es mit der Covestro-Aktie deutlich abwärts. Der DAX-Titel habe sich zunächst um acht Prozent verbilligt, aktuell seien es knapp vier Prozent. Am Markt sei natürlich auch etwas darauf spekuliert worden, dass Adnoc das letzte Übernahmeangebot, was im mittleren 50-Euro-Bereich pro Aktie gelegen haben solle, nachbessern würde. Dies wäre im Falle eines Deals mit OMV eher unrealistisch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze OMV-Aktie: