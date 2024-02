Börsenplätze OMV-Aktie:



Die OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) ist mit einem Gesamtumsatz von 62 Mrd. EUR und 22.300 Mitarbeiter:innen (31.12.2022; inkl. Borealis) eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Als weltweit tätiger Energie- und Chemiekonzern will OMV bis 2030 zu einem führenden Anbieter nachhaltiger Kraftstoffe, Chemikalien und Werkstoffe mit Fokus auf Lösungen für die Kreislaufwirtschaft werden - eng verbunden mit dem Anspruch, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein. (01.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) unter die Lupe.Ganz klar: Einen derart hohen Gewinn wie im Ausnahmejahr 2022 habe OMV ähnlich wie die Konkurrenz im vergangenen Jahr nicht verbuchen können. So sei das Konzernergebnis um 41 Prozent au 2,6 Mrd. Euro gesunken. Immerhin sei dies noch das zweitbeste in der langen Firmenhistorie der Österreicher.Die Umsätze seien indes um 37 Prozent auf 39,5 Mrd. Euro zurückgegangen. Beim operativen Ergebnis habe OMV einen Rückgang um 46 Prozent auf 6,0 Mrd. Euro gemeldet. CEO Alfred Stern sei mit der Entwicklung zufrieden gewesen: "2023 war für die OMV ein weiteres erfolgreiches Jahr, in dem wir trotz erheblichen Gegenwinds ein hervorragendes Ergebnis erzielt haben. Mit unserem stetigen Cashflow können wir unsere nachhaltigen Wachstumsprojekte finanzieren und können unseren Aktionär:innen sowohl eine reguläre als auch zum zweiten Mal in Folge eine Sonderdividende vorschlagen. 2023 war das erste vollständige Jahr, in dem die OMV ihre neue Unternehmensstruktur in die Praxis umgesetzt hat. Auf dieser Basis rückten Nachhaltigkeit und Innovation in den Bereichen geothermische Energie, nachhaltige Flugzeugkraftstoffe und chemisches Recycling stärker in den Vordergrund."Für das laufende Jahr habe sich Stern zuversichtlich und ambitioniert gezeigt: "Auch 2024 wird das OMV-Team alles daransetzen, ihre ehrgeizigen Ziele mit weiteren strategischen Meilensteine zu erreichen. Wir folgen unserem eingeschlagenen Weg, ein führendes Unternehmen für nachhaltige Kraftstoffe, Chemikalien und Materialien zu werden und bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu sein."Die OMV-Aktie präsentiere sich aktuell in einer starken Verfassung. Die heutigen Ergebnisse dürften in Verbindung mit der satten Dividende kaum dafür sorgen, dass es nun abwärts gehe. DER AKTIONÄR halte den Titel angesichts eines KGVs von 6 und eines KBVs von lediglich 0,7 nach wie vor für unterbewertet.Die Dividendenperle bleibt ein Kauf (Stopp: 37,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link