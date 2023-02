Börsenplätze OMV-Aktie:



XETRA-Aktienkurs OMV-Aktie:

43,85 EUR -3,07% (02.02.2023, 13:31)



Wiener Börse-Aktienkurs OMV-Aktie:

43,74 EUR -3,78% (02.02.2023, 13:33)



ISIN OMV-Aktie:

AT0000743059



WKN OMV-Aktie:

874341



Ticker-Symbol OMV-Aktie:

OMV



Wiener Börse-Symbol OMV-Aktie:

OMV



Kurzprofil OMV AG:



Die OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) ist mit einem Gesamtumsatz von EUR 36 Mrd. und 22.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Als weltweit tätiger Energie- und Chemiekonzern will OMV bis 2030 zu einem führenden Anbieter nachhaltiger Kraftstoffe, Chemikalien und Werkstoffe mit Fokus auf Lösungen für die Kreislaufwirtschaft werden - eng verbunden mit dem Anspruch, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein. (02.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) unter die Lupe.Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern sehe im Klimawandel Chancen. OMV habe 2022 mehrere Weichen zur nachhaltigen Energieproduktion gestellt, habe Konzernchef Alfred Stern betont. So werde mit einem Partner-Unternehmen auf einer Fläche von 5.000 Quadratkilometern in Niedersachsen die Möglichkeit für Energiegewinnung aus Geothermie geprüft.Zudem würden Fluggesellschaften wie Lufthansa , Ryanair und Wizzair mittlerweile mit nachhaltigeren Kraftstoffen versorgt, die die Umwelt insgesamt mit 80% weniger CO2 belasten würden als übliches Kerosin, habe Stern gesagt. Zu den Wachstumsfeldern zähle OMV auch die Produktion von Öl aus Plastikabfällen. Die entsprechende ReOil-Anlage am Standort in Wien-Schwechat werde dieses Jahr mit einem erweiterten Volumen von 16.000 Tonnen produzieren. Das Fachwissen solle auch weltweit mit Lizenzen vermarktet werden, habe Stern gesagt. Von den angepeilten durchschnittlich 3,5 Mrd. Euro an jährlichen Investitionen bis 2030 sollten 40% in nachhaltige Produkte fließen.Im vergangenen Jahr habe die OMV wegen der hohen Öl- und Gaspreise sehr gut verdient. Der Nettogewinn sei um 85% auf 5,17 Mrd. Euro gestiegen. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 75 % auf 62,3 Mrd. Euro geklettert.Im Gegensatz zu Deutschland, das vom russischen Konzern Gazprom gar nicht mehr beliefert werde, erhalte Österreich noch Gas aus Russland, wenn auch in sehr unverlässlichem Volumen, habe OMV-Vorstandsmitglied Reinhard Florey gesagt.OMVs Strategie mache Sinn, die Zahlen seien solide gewesen. Der heutige Kursverlust sei natürlich ärgerlich, sollte allerdings nicht überbewertet werden. Wer die Dividendenpapiere im Depot habe, bleibe dabei und belasse den Stoppkurs bei 37 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link