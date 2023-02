12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen

Kurzprofil OMV AG:



Die OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) ist mit einem Gesamtumsatz von EUR 36 Mrd. und 22.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Als weltweit tätiger Energie- und Chemiekonzern will OMV bis 2030 zu einem führenden Anbieter nachhaltiger Kraftstoffe, Chemikalien und Werkstoffe mit Fokus auf Lösungen für die Kreislaufwirtschaft werden - eng verbunden mit dem Anspruch, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein. (13.02.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Oleg Galbur und Aaron Alber, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) unverändert zu kaufen.Die schwächer als erwartet ausgefallenen Ergebnisse im Schlussquartal 2022 seien hauptsächlich auf die Entwicklung des Segments Chemicals & Materials zurückzuführen gewesen, das mit einer schwächeren Nachfrage, geringeren Margen und erheblichen negativen Auswirkungen der Lagerbewertung zu kämpfen gehabt habe. Die Verzögerungen bei der Inbetriebnahme des Ethancrackers im Joint Venture Baystar in Verbindung mit schwächeren Marktbedingungen hätten zu einem deutlich geringeren Ergebnisbeitrag der Joint Ventures von Borealis geführt. Auch der operative Cash Flow habe aufgrund einer Kombination aus höheren Steuerzahlungen und einer langsameren Realisierung des Umlaufvermögens enttäuscht.Das Unternehmen habe, im Vergleich zu einer ursprünglichen Schätzung von EUR 150 Mio., nur EUR 90 Mio. für die Zahlung der Sondersteuern in Österreich verbucht. In Deutschland sollten keine außergewöhnlichen Steuerzahlungen anfallen und in Rumänien lägen die Einnahmen unter den festgesetzten Grenzwerten, weshalb die OMV die Zahlung einer Solidaritätssteuer vermieden habe.Der Vorschlag einer Gesamtdividendenausschüttung von EUR 5,05 für 2022 (Sonderdividende von EUR 2,25 Euro) sei ein bedeutender Schritt für die OMV. Nach Ansicht der Analysten der RBI schließe die zweistellige Dividendenrendite nicht nur die Lücke zwischen der OMV und ihren westlichen Konkurrenten hinsichtlich der Gewinnausschüttungen, sondern ebne auch den Weg für großzügigere Ausschüttungen in der Zukunft. Aus diesem Grund würden die Analysten der RBI den Vorschlag des Unternehmens, eine Sonderdividende zu zahlen, nicht als Ausnahme erachten und zukünftig weitere Bonusdividenden erwarten.Die negativen Auswirkungen eines ungünstigeren Marktumfelds sollten durch eine höhere Auslastung der Raffinerie- und Petrochemiekapazitäten teilweise ausgeglichen werden. Das Management der OMV gehe davon aus, dass die Rohstoffpreise von den erhöhten Niveaus in 2022 zurückgehen würden. Das Unternehmen rechne mit einem Durchschnittspreis für Brent von USD 80/bbl und erwarte, dass die TTF-Gaspreise durchschnittlich EUR 60-70/MWh betragen würden. Die Analysten der RBI seien optimistischer als das Management der OMV und sähen einen höheren Preis für Brent und Erdgas. Zudem würden die Analysten der RBI erwarten, dass das strukturelle Defizit an Mitteldestillaten in Europa in Verbindung mit dem jüngsten EU-Embargo gegen russische Ölprodukte die Raffineriemarge der OMV unterstützen sollte.Oleg Galbur und Aaron Alber, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen Aktie von OMV weiterhin mit "kaufen" ein. (Analyse vom 13.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.