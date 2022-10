ISIN OMV-Aktie:

Kurzprofil OMV AG:



Die OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) ist mit einem Gesamtumsatz von EUR 36 Mrd. und 22.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Als weltweit tätiger Energie- und Chemiekonzern will OMV bis 2030 zu einem führenden Anbieter nachhaltiger Kraftstoffe, Chemikalien und Werkstoffe mit Fokus auf Lösungen für die Kreislaufwirtschaft werden - eng verbunden mit dem Anspruch, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein. (28.10.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - OMV: Operatives Ergebnis in Q3 übertrifft Erwartungen deutlich - AktiennewsDas operative Ergebnis der OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) für das 3. Quartal lag um 9% über dem Konsens (6% über RBIe), wobei sowohl das E&P- als auch das R&M-Segment die Konsensschätzungen deutlich übertrafen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Neben einer höheren Öl- und Gaspreisrealisierung und unterstützenden Raffineriemargen habe das Unternehmen von höheren Gas- und Strommargen in Rumänien profitiert. Darüber hinaus habe sich der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit auf EUR 3,2 Mrd. belaufen und sei durch positive Effekte beim Betriebskapital unterstützt worden. Das Management habe vorgeschlagen, im Jahr 2023 eine Sonderdividende von 2,25 EUR je Aktie (gleichzeitig mit der regulären Dividende) auszuschütten und die künftige Dividendenpolitik des Unternehmens zu ändern, die auch in Zukunft die Ausschüttung von Sonderdividenden in Betracht ziehen sollte, sofern der Verschuldungsgrad des Konzerns deutlich unter 30% bleibe.Börsenplätze OMV-Aktie:44,90 EUR +6,78% (28.10.2022, 10:34)Wiener Börse-Aktienkurs OMV-Aktie:44,85 EUR +7,71% (28.10.2022, 10:35)