Börsenplätze OMV-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs OMV-Aktie:

45,50 EUR +0,62% (28.09.2023, 09:20)



Wiener Börse-Aktienkurs OMV-Aktie:

45,31 EUR +0,18% (28.09.2023, 09:06)



ISIN OMV-Aktie:

AT0000743059



WKN OMV-Aktie:

874341



Ticker-Symbol OMV-Aktie:

OMV



Wiener Börse-Symbol OMV-Aktie:

OMV



Kurzprofil OMV AG:



Die OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) ist mit einem Gesamtumsatz von 62 Mrd. EUR und 22.300 Mitarbeiter:innen (31.12.2022; inkl. Borealis) eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Als weltweit tätiger Energie- und Chemiekonzern will OMV bis 2030 zu einem führenden Anbieter nachhaltiger Kraftstoffe, Chemikalien und Werkstoffe mit Fokus auf Lösungen für die Kreislaufwirtschaft werden - eng verbunden mit dem Anspruch, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein. (28.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) weiterhin zu kaufen.Österreich sei immer noch stark abhängig von russischem Erdgas. An dieser misslichen Lage möchten OMV und Equinor nun etwas ändern. Die beiden Energiekonzerne hätten eine Kooperation vereinbart. Im Rahmen dessen solle Equinor ab dem 1. Oktober zunächst für die kommenden fünf Jahre OMV mit Erdgas aus Norwegen beliefern.Pro Jahr wolle Equinor zusätzlich zu den bisherigen Transfers ein Volumen von weiteren zwölf Terawattstunden liefern. Der Preis solle marktüblichen Konditionen entsprechen. "Wir beobachten eine steigende Nachfrage nach bilateralen Verträgen von Kunden, die norwegisches Gas als Wegbereiter für die Energiesicherheit und die Energiewende sehen", habe Helge Haugane, Senior Vice President Gas & Power bei Equinor, betont.Für Equinor sei dies ein weiterer Beleg dafür, wie gut es für den Erdgasriesen derzeit laufe. Durch ihn sei Norwegen zum größten Gaslieferanten Europas geworden und habe Russland überholt. Die russischen Erdgastransfers nach Europa seien nach dem Angriff auf die Ukraine und der Beschädigung der Nord-Stream-Pipelines deutlich zurückgegangen. Österreich erhalte allerdings Regierungsangaben zufolge immer noch rund 66 Prozent seiner Erdgasimporte über Pipelines aus Russland. Der EU-Staat versuche deshalb, möglichst rasch neue Versorgungsrouten zu erschließen wie etwa durch den Deal zwischen Equinor und OMV. Für Equinor sei Österreich auch ein lukrativer und attraktiver Markt. In dem Land seien im vergangenen Jahr 85 Terawattstunden verbraucht worden.Für OMV sei das Marktumfeld etwas herausfordernder. Dafür seien die Anteilscheine mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,7 enorm günstig bewertet. Wer hier zugreift, sollte die Position mit einem Stopp bei 37,00 Euro absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur OMV-Aktie. (Analyse vom 28.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link