Die OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) ist mit einem Gesamtumsatz von 62 Mrd. EUR und 22.300 Mitarbeiter:innen (31.12.2022; inkl. Borealis) eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Als weltweit tätiger Energie- und Chemiekonzern will OMV bis 2030 zu einem führenden Anbieter nachhaltiger Kraftstoffe, Chemikalien und Werkstoffe mit Fokus auf Lösungen für die Kreislaufwirtschaft werden - eng verbunden mit dem Anspruch, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Interesse des arabischen Energieriesen Adnoc an OMVs Chemieaktivitäten habe der Aktie des ATX-Konzerns zuletzt Rückenwind verliehen. Darüber hinaus habe es für die Österreicher aber auch gute Nachrichten vom Ölmarkt gegeben. So seien die Ölpreise am Freitag erneut gestiegen und würden auf die vierte Woche in Folge mit Preisaufschlägen zusteuern.Bis zum Mittag hätten die Notierungen frühe Kursgewinne noch etwas ausgebaut. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September habe zuletzt 80,53 US-Dollar gekostet. Das seien 89 Cent mehr als am Tag zuvor gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 93 Cent auf 76,58 Dollar gestiegen.Als Preistreiber gelte derzeit vor allem die Sorge vor einem zu geringen Angebot auf dem Weltmarkt. Zuletzt hätten die wichtigen Ölländer Saudi-Arabien und Russland eine Kürzung der Fördermenge in Aussicht gestellt.Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank werde die drohende Unterversorgung in der zweiten Jahreshälfte durch jüngste Daten zur Entwicklung russischer Ölexporte deutlich. Demnach hätten sich die Ölausfuhren über den Seeweg auch in der Woche zum 16. Juli kaum erholt. Eine zusätzliche Verknappung drohe zudem im August, wenn die russischen Ölexporte nochmals gedrosselt werden sollten, heiße es in einem Marktkommentar der Commerzbank.Mit einem KGV von 4, einem KBV von 0,7 und einer Dividendenrendite von acht Prozent sei die OMV-Aktie weiterhin sehr günstig bewertet. Die Anteile bleiben attraktiv, der Stoppkurs sollte bei 37,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 21.07.2023)Mit Material von dpa-AFX