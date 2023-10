Wiener Börse-Aktienkurs OMV-Aktie:

42,80 EUR -1,63% (19.10.2023, 14:11)



ISIN OMV-Aktie:

AT0000743059



WKN OMV-Aktie:

874341



Ticker-Symbol OMV-Aktie:

OMV



Wiener Börse-Symbol OMV-Aktie:

OMV



Kurzprofil OMV AG:



Die OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) ist mit einem Gesamtumsatz von 62 Mrd. EUR und 22.300 Mitarbeitern (31.12.2022; inkl. Borealis) eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Als weltweit tätiger Energie- und Chemiekonzern will OMV bis 2030 zu einem führenden Anbieter nachhaltiger Kraftstoffe, Chemikalien und Werkstoffe mit Fokus auf Lösungen für die Kreislaufwirtschaft werden - eng verbunden mit dem Anspruch, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein. (19.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) unter die Lupe.OMV und Ryanair wollten grüner werden. Zu diesem Zweck hatten der österreichische Öl- und Chemiekonzern und die irische Fluggesellschaft bereits vor längerer Zeit eine Kooperation vereinbart. Nun hätten beide Unternehmen heute die Unterzeichnung einer Abnahmevereinbarung von 500 Tonnen nachhaltigen Flugzeugtreibstoff (Sustainable Aviation Fuel - SAF) für 2023 bekanntgegeben. Diese Vereinbarung sei Teil eines bereits bestehenden Abkommens, wonach Ryanair bis zum Jahre 2030 bis zu 160.000 Tonnen SAF von OMV erhalten solle.Die Zusammenarbeit von OMV und Ryanair bei SAF sei perspektivisch betrachtet natürlich absolut sinnvoll, werdeallerdings bei beiden Konzernen vorerst keinerlei spürbaren Einfluss auf die Ergebnisentwicklung haben. "Der Aktionär" bleibe indes mittel- bis langfristig betrachtet für beide Blue Chips zuversichtlich gestimmt. Ganz wichtig aber auch hier: Stoppkurse setzen! Bei OMV biete sich hierfür weiterhin die Marke von 37 Euro an, bei Ryanair 12,90 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2023)Börsenplätze OMV-Aktie:Tradegate-Aktienkurs OMV-Aktie:42,85 EUR -1,65% (19.10.2023, 14:23)