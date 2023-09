Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) ist mit einem Gesamtumsatz von 62 Mrd. EUR und 22.300 Mitarbeiter (31.12.2022; inkl. Borealis) eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Als weltweit tätiger Energie- und Chemiekonzern will OMV bis 2030 zu einem führenden Anbieter nachhaltiger Kraftstoffe, Chemikalien und Werkstoffe mit Fokus auf Lösungen für die Kreislaufwirtschaft werden - eng verbunden mit dem Anspruch, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) unter die Lupe.Die Gewinne bei Energieriesen wie BP und OMV würden weiter sprudeln. Denn am Ölmarkt sorge die jüngste Angebotsverknappung weiter für hohe Preise. In den ersten Handelsstunden der Woche habe der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November im Vergleich zum Freitagschluss um bis zu 72 Cent auf 94,65 Dollar angezogen.Die Kosten für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) seien am Montagmorgen um bis zu 82 Cent auf 91,59 Dollar geklettert. Die Ölpreise hätten in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten deutlich zugelegt. So habe ein Fass der Sorte Brent Ende Juni lediglich noch etwas mehr als 70 Dollar gekostet. Vergangene Woche habe der Auftrieb bei den Ölpreisen nach der Ankündigung großer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland, ihre Lieferungen knapp halten zu wollen, an Fahrt aufgenommen.Neben dem Ölkartell OPEC rechne auch die Internationale Energieagentur (IEA) mit einem zu geringen Ölangebot im Jahresverlauf. Die Aussicht auf einen bis Jahresende unterversorgten Ölmarkt stütze nach Einschätzung der Commerzbank-Experten die Ölpreise. "Am Markt werden die Preisprognosen entsprechend angehoben; die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar ist für einige bereits in Reichweite."Große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland würden derzeit ihre Lieferungen knapp halten. Zuletzt hätten sie ihre Produktionskürzungen bis Jahresende verlängert. Neben dem Ölkartell OPEC rechne auch die Internationale Energieagentur (IEA) mit einem zu geringen Ölangebot im Jahresverlauf.Die Aktien von BP und OMV würden sich in diesem für die beiden Energieriesen natürlich idealen Marktumfeld erwartungsgemäß stark präsentieren.Trotz der zuletzt gestiegenen Kurse sind beide Dividendentitel immer noch sehr günstig bewertet, weshalb weiterhin zugegriffen werden kann, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 4,60 Euro (BP) beziehungsweise 37,00 Euro (OMV) belassen werden. (Analyse vom 18.09.2023)Mit Material von dpa-AFX