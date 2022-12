Börsenplätze OMV-Aktie:



XETRA-Aktienkurs OMV-Aktie:

46,96 EUR +0,09% (12.12.2022, 09:04)



Wiener Börse-Aktienkurs OMV-Aktie:

46,94 EUR -0,61% (12.12.2022, 09:11)



ISIN OMV-Aktie:

AT0000743059



WKN OMV-Aktie:

874341



Ticker-Symbol OMV-Aktie:

OMV



Wiener Börse-Symbol OMV-Aktie:

OMV



Kurzprofil OMV AG:



Die OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) ist mit einem Gesamtumsatz von EUR 36 Mrd. und 22.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Als weltweit tätiger Energie- und Chemiekonzern will OMV bis 2030 zu einem führenden Anbieter nachhaltiger Kraftstoffe, Chemikalien und Werkstoffe mit Fokus auf Lösungen für die Kreislaufwirtschaft werden - eng verbunden mit dem Anspruch, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein. (12.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) unter die Lupe.Die Aktien von Energieriesen wie etwa Shell oder OMV hätten in der vergangenen Handelswoche etwas unter den schwächelnden Ölpreisen gelitten. Doch diese seien am Montag zumindest wieder mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gegangen. Am Morgen habe Brent 76,54 US-Dollar gekostet. Das seien 44 Cent mehr als am Freitag gewesen. WTI sei um 60 Cent auf 71,62 Dollar gestiegen.Die Erdölpreise hätten in den vergangenen Wochen deutlich nachgegeben. Hintergrund seien vor allem die trüben Aussichten für die globale Konjunktur, was vorrangig an den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs liege. Für etwas Optimismus habe zuletzt zwar China gesorgt, indem die Volksrepublik von ihrer strikten Corona-Politik abweiche. Allerdings würden sich am Markt Stimmen mehren, die vor größeren Infektionswellen und entsprechend negativen Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft warnen würden.Der Gegenwind für OMV, Shell & Co nehme zu. Allerdings würden es die aktuellen Niveaus der Öl- und Gaspreise den Energieriesen weiterhin leicht machen, stattliche Gewinne einzufahren.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link