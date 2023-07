Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil OMV AG:



Die OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) ist mit einem Gesamtumsatz von EUR 36 Mrd. und 22.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Als weltweit tätiger Energie- und Chemiekonzern will OMV bis 2030 zu einem führenden Anbieter nachhaltiger Kraftstoffe, Chemikalien und Werkstoffe mit Fokus auf Lösungen für die Kreislaufwirtschaft werden - eng verbunden mit dem Anspruch, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein. (05.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von OMV habe gestern kräftig zulegen können. So hätten sich die Anteilscheine am Ende des Handels um satte 8 Prozent verteuert. Denn Abu Dhabis Staatskonzern Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc) und der Energiekonzern OMV aus Österreich würden Kreisen zufolge die Zusammenlegung der beiden Unternehmen Borouge und Borealis erwägen.Durch eine Fusion könnte ein Chemie- und Kunststoffkonzern mit einem Marktwert von mehr als 30 Milliarden US-Dollar entstehen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertrauten Personen berichtet. Abu Dhabi bleibe zudem trotz der jüngsten Abfuhr weiter an dem deutschen Chemiekonzern Covestro interessiert, wie die Nachrichtenagentur weiter berichtet habe. Auch hier stütze sich Bloomberg auf informierte Personen.Adnoc habe im vergangenen Monat Kreisen zufolge ein vorläufiges Angebot für den Chemiekonzern Covestro gemacht, sei damit aber abgeblitzt, weil das Covestro-Management die Offerte offenbar zu niedrig gefunden habe. Den Kreisen zufolge solle Covestro aber Gesprächsbereitschaft bei einem besseren Angebot signalisiert haben. Wie Bloomberg am Dienstag berichte, setze Adnoc seine Bemühungen um eine potenzielle Übernahme des deutschen Chemiekonzerns fort und überlege nun die nächsten Schritte. Voraussichtlich in den kommenden Wochen werde darüber entschieden, ob Adnoc die Offerte erhöhen werde.Die Gespräche zwischen Adnoc und OMV über eine Fusion ihrer Chemiekonzerne würden dagegen separat laufen. Die potenzielle Bewertung sowie die Eignerstruktur seien noch Gegenstand der Diskussionen, die in den kommenden Wochen in formale Fusionsverhandlungen münden könnten, habe es geheißen. In den vergangenen Monaten habe es immer wieder mal Gespräche gegeben, die zwischenzeitlich unterbrochen worden seien. Auch jetzt könnte es zu Verzögerungen oder zum Abbruch kommen.Gegenstand der Gespräche sei aktuell, ob Abu Dhabi und OMV jeweils den gleichen Anteil an der fusionierten Gesellschaft haben sollten, habe es von den Personen geheißen. Dabei könnten beide Unternehmen auch Anteile jeweils unter 50 Prozent halten und den Rest an der Börse notieren. Adnoc könnte auch am Ende einen etwas höheren Anteil als OMV bekommen. OMV ziehe zudem einen Sitz in Europa vor, wo die meisten Geschäfte lägen, selbst wenn das neue Unternehmen in Abu Dhabi gelistet würde. Adnoc und OMV hätten die Informationen nicht kommentieren wollen. Die OMV-Aktie sei am Nachmittag um mehr als 7 Prozent angesprungen."Der Aktionär" halte an seiner Einschätzung fest: Die auch nach dem jüngsten Kursanstieg mit einem KGV von 4, einem KBV von 0,7 und einer Dividendenrendite von 8 Prozent immer noch sehr günstig bewertete Aktie von OMV bleibe attraktiv. Wer dabei ist, sollte sein Investment mit einem Stopp bei 37,00 Euro nach unten absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur OMV-Aktie. (Analyse vom 05.07.2023)Mit Material von dpa-AFX