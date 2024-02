Börsenplätze OMV-Aktie:



Die OMV ist mit einem Gesamtumsatz von 62 Mrd. EUR und 22.300 Mitarbeiter:innen (31.12.2022; inkl. Borealis) eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Als weltweit tätiger Energie- und Chemiekonzern will OMV bis 2030 zu einem führenden Anbieter nachhaltiger Kraftstoffe, Chemikalien und Werkstoffe mit Fokus auf Lösungen für die Kreislaufwirtschaft werden - eng verbunden mit dem Anspruch, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) unter die Lupe.Der Druck der Investoren auf die großen CO2-Emittenten wachse weiter. Dies habe nun der Energieriese Shell ( ISIN GB00BP6MXD84 WKN A3C99G ) zu spüren bekommen. So habe der niederländische Pensionsfonds PFZW, der Ende 2023 rund 238 Milliarden Euro verwaltet habe, sämtliche Shell-Anteile verkauft. Begründung: Shell bewege sich nicht schnell genug, um die Emissionen zu reduzieren.Der Pensionsfonds und Shell hätten zuletzt noch Gespräche geführt, doch den Vermögensverwaltern habe das überschaubare Tempo der Briten nicht gereicht. PFZW habe erklärt: "Wir hatten den Dialog mit Öl- und Gasunternehmen erheblich intensiviert, um sie zu ermutigen, überprüfbare Übergangspläne zu erstellen, die das Ziel des Pariser Klimaabkommens unterstützen." Allerdings habe der Pensionsfonds eingeräumt: "Die meisten unserer Investitionen in fossile Brennstoffe sind inzwischen verkauft worden, da diese Unternehmen keine ausreichenden Schritte beim Übergang zu einem saubereren Energiemix unternommen haben." Shell habe sich bislang auf Nachfrage nicht zu dem Thema äußern wollen.Der PFZW habe indes mitgeteilt, dass man weiterhin in sieben Öl- und Gasproduzenten investieren wolle, die bei der Vorbereitung auf die neue Energiewelt rascher vorankommen würden, z.B. Neste, Galp oder auch OMV.Zwar sollte die Entscheidung des niederländischen Pensionsfonds nicht überbewertet werden, zahlreiche Investoren würden weiter auf Shell, BP oder TotalEnergies setzen. Doch das Marktumfeld für Unternehmen mit einem hohen CO2-Ausstoß werde zunehmend rauer (im Vorjahr habe beispielsweise auch der Pensionsfonds Church of England Shell komplett aus seinem Portfolio geworfen). Wer bei Shell investiert sei, könne aber natürlich weiterhin an Bord bleiben.Dagegen könnte sich der ambitionierte Konzernumbau von OMV hin zu einem deutlich emissionsärmeren Unternehmen diesbezüglich zumindest etwas bezahlt machen. Die günstig bewertete Dividendenperle bleibt nach wie vor ein Kauf (Stoppkurs: 37,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link