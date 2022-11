7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil OMV AG:



Die OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) ist mit einem Gesamtumsatz von EUR 36 Mrd. und 22.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Als weltweit tätiger Energie- und Chemiekonzern will OMV bis 2030 zu einem führenden Anbieter nachhaltiger Kraftstoffe, Chemikalien und Werkstoffe mit Fokus auf Lösungen für die Kreislaufwirtschaft werden - eng verbunden mit dem Anspruch, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein. (16.11.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) weiterhin zu kaufen.Der OMV sei es gelungen, die Konsensschätzungen für das dritte Quartal zu übertreffen, obwohl der Zwischenfall in der Raffinerie Schwechat zu einem Ergebnisverlust von circa EUR 270 Mio. geführt habe (und zu einem zusätzlichen Margenverlust in der Petrochemie) und die OMV aufgrund geringerer Gasimporte aus Russland gezwungen gewesen sei, Erdgas von anderen Lieferanten zu höheren Preisen zu beziehen (rund EUR 160 Mio. Verlust). Der Konzern habe einen operativen Cashflow abzüglich Investitionen von circa EUR 2,2 Mrd. erzielt.Auf Basis der aktualisierten Öl- und Gaspreisprognose der Analysten der RBI könnte die OMV in 2023-24e ein kumuliertes bereinigtes Betriebsergebnis vor Wertberichtigungen von rund EUR 22 Mrd. erwirtschaften, im Vergleich zu EUR 15 Mrd. in 2022. Die Analysten der RBI würden zwar damit rechnen, dass die Gewinne der OMV in den Jahren 2025-26e, hauptsächlich aufgrund der Normalisierung der Öl- und Gaspreise, auf durchschnittlich EUR 8,6 Mrd. sinken würden, dies würde aber immer noch in etwa dem Niveau von 2021 entsprechen.Für den Markt sei die Entscheidung der OMV gewesen, eine Sonderdividende für das Jahr 2022 vorzuschlagen, eine positive Überraschung und die Absicht des Managements, die Dividendenpolitik zu überarbeiten und somit ein einfacheres Rahmenwerk für die Ausschüttung von Sonderdividenden in der Zukunft zu schaffen, sei ebenfalls positiv aufgenommen worden. Die kurz- und mittelfristig ermutigenden Ertragsaussichten dürften die Chance auf attraktive Renditen weiter erhöhen. Den Schätzungen der Analysten der RBI zufolge könnte es sich die OMV leisten, in den Jahren 2023-25e Sonderdividenden zu zahlen und dabei die Ausschüttungsquote auf einem mit 2022 vergleichbaren Niveau zu halten.Die Analysten der RBI würden ihre "Kauf"-Empfehlung bestätigen und das Kursziel von EUR 66,50 auf EUR 68,00 erhöhen. Das günstige Marktumfeld in Verbindung mit dem anhaltenden Defizit auf dem europäischen Markt für raffinierte Produkte sollte der OMV helfen, kurz- bis mittelfristig einen soliden operativen Cash Flow zu generieren. Der erfolgreiche Neustart der Raffinerie Schwechat im Oktober sollte es außerdem ermöglichen, nicht nur im Raffineriesegment, sondern auch im Bereich Chemicals und Materials, der aufgrund des Raffineriestillstands im dritten Quartal mit höheren Rohstoffkosten konfrontiert gewesen sei, wieder höhere Erträge zu erzielen. Die jüngste Entscheidung des Vorstands, zusätzlich zur regulären Dividende eine Sonderdividende von EUR 2,25 für 2022 vorzuschlagen, könnte die Attraktivität der OMV-Aktie weiter erhöhen.Der mittelfristig positive Ausblick für den europäischen Öl- und Gasmarkt erhöhe auch die Aussichten auf künftige Sonderdividenden. Die etwaige Einführung einer "Zufallsgewinnsteuer" in Österreich könnte im nächsten Jahr zu einem Mittelabfluss von ca. EUR 0,6 Mrd. führen (Annahme einer 33%igen Zusatzsteuer auf den durchschnittlichen Jahresüberschuss 2019-21), was jedoch nicht zu größeren Änderungen in der Investitions- und Ausschüttungsstrategie der OMV führen sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.