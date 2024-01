Börsenplätze OMV-Aktie:



Kurzprofil OMV AG:



Die OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) ist mit einem Gesamtumsatz von 62 Mrd. EUR und 22.300 Mitarbeitern (31.12.2022; inkl. Borealis) eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Als weltweit tätiger Energie- und Chemiekonzern will OMV bis 2030 zu einem führenden Anbieter nachhaltiger Kraftstoffe, Chemikalien und Werkstoffe mit Fokus auf Lösungen für die Kreislaufwirtschaft werden - eng verbunden mit dem Anspruch, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein. (19.01.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV).Der Analyst sei der Ansicht, dass die relative Underperformance der OMV-Aktie (Gesamtrendite von -7%) gegenüber dem STOXX Oil & Gas-Index (Gesamtrendite von +6%) im vergangenen Jahr die enttäuschende Ergebnisentwicklung und den düsteren Ausblick für das Segment Chemicals & Materials widerspiegeln dürfte, das weiterhin mit gedrückten Margen und operativen Problemen bei Baystar in den USA zu kämpfen habe.Gleichzeitig sollten die robusten Ergebnisse in den Segmenten Energy und Fuels & Feedstock es der OMV ermöglichen, ihre organischen Investitionen zu decken und attraktive Dividenden zu zahlen. Ein möglicher Zusammenschluss von Borealis und Borouge könnte nach Ansicht des Analysten ebenfalls ein positiver Aktienkurskatalysator sein und der OMV helfen, den Wert ihres Chemiegeschäfts zu erschließen.Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, hält somit an seiner bullishen Einschätzung der OMV bzw. seiner Kaufempfehlung fest und sieht erhebliches Aufwärtspotenzial für sein Zwölf-Monats-Kursziel von EUR 55 (zuvor EUR 60). Die Bewertung basiere auf einem Discounted-Cashflow-Ansatz. (Analyse vom 18.01.2024)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity