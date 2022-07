Börsenplätze OMV-Aktie:



Die OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) ist mit einem Gesamtumsatz von EUR 36 Mrd. und 22.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Als weltweit tätiger Energie- und Chemiekonzern will OMV bis 2030 zu einem führenden Anbieter nachhaltiger Kraftstoffe, Chemikalien und Werkstoffe mit Fokus auf Lösungen für die Kreislaufwirtschaft werden - eng verbunden mit dem Anspruch, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein. (29.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise würden wieder deutlich steigen. So habe sich Brent heute um 2,10 Dollar auf 109,24 Dollar verteuert. WTI sei um 1,88 Dollar auf 98,30 Dollar geklettert. Dies beschere natürlich den Aktienkursen der Energieriesen Rückenwind. So würden die Anteile von Musterdepot-Titel BP sowie auch von OMV (der Konzern habe indes gestern starke Zahlen vorgelegt) heute deutlich zulegen.Die Ölpreise hätten von der positiven Stimmung an den Aktienmärkten profitiert. Vor allem starke Unternehmensdaten würden für eine gute Stimmung sorgen. Zudem sei die Wirtschaft der Eurozone im zweiten Quartal stärker als erwartet gewachsen. Eine bessere Wirtschaftsentwicklung stütze die Nachfrage nach Rohöl. Zuletzt hätten wachsende Rezessionssorgen die Ölpreise immer wieder belastet. So sei die US-Wirtschaft im zweiten Quartal zum zweiten Mal geschrumpft.Die Preisdifferenz zwischen Brent und WTI liege unterdessen bei über zehn Dollar. "Der Ölmarkt in Europa ist deutlich angespannter als in den USA", habe Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank, kommentiert. "Dies dürfte daran liegen, dass Europa bis zum Jahresende die bisherigen Ölimporte aus Russland weitgehend ersetzen muss." Die USA seien hingen von ausländischen Anbietern weitgehend unabhängig.Aktuell drängt sich hier kein Kauf auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die BP-Aktie bleibe indes weiterhin sehr attraktiv (Stopp: 3,70 Euro). (Analyse vom 29.07.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link