Tradegate-Aktienkurs OMV-Aktie:

40,91 EUR -0,82% (01.03.2024, 11:59)



Wiener Börse-Aktienkurs OMV-Aktie:

40,87 EUR +0,32% (01.03.2024, 11:45)



ISIN OMV-Aktie:

AT0000743059



WKN OMV-Aktie:

874341



Ticker-Symbol OMV-Aktie:

OMV



Wiener Börse-Symbol OMV-Aktie:

OMV



Kurzprofil OMV AG:



Es ist der Unternehmenszweck von OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV), die Grundlagen für ein nachhaltiges Leben neu zu erfinden. Die OMV wandelt sich zu einem führenden Unternehmen für nachhaltige Kraftstoffe, Chemikalien und Materialien mit einer Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft. Heute ist sie in den integrierten Geschäftssegmenten Energy, Fuels & Feedstock und Chemicals & Materials tätig. Durch die schrittweise Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäft strebt die OMV an, bis spätestens 2050 Netto-Null zu erreichen. (01.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nicht wenige am Markt hätten sich erhofft, dass es gestern im Zuge der Bekanntgabe der Jahreszahlen des Chemieriesen Covestro endlich auch neue Informationen zum Stand der seit September laufenden Übernahmeverhandlungen mit dem Ölriesen ADNOC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten geben würde. Doch diese Hoffnungen seien wieder einmal enttäuscht worden.So habe der Covestro-Vorstandschef Markus Steilemann lediglich erklärt, dass die Verhandlungen weiter laufen würden, und erklärt: "Wie üblich hängen Fortschritt und das Ergebnis der Gespräche von der Fähigkeit beider Parteien ab, sich bei den Themen zu einigen, bei denen sie unterschiedliche Ansichten vertreten." Auch auf mehrfache Nachfrage im Rahmen der Pressekonferenz zu den Zahlen habe er keine konkreten Aussagen zum aktuellen Stand gemacht. Steilemann habe betont, die Gespräche würden mit besten und auch offenen Absichten geführt und "das ist alles, was man dazu zu diesem Zeitpunkt sagen kann".Vollzogen worden sei indes der Einstieg von ADNOC bei einem anderen europäischen Industriekonzern, OMV. So habe der Staatsfonds Mubadala seine Beteiligung von 24,9 Prozent am österreichischen Ölproduzenten, der sich in Zukunft noch stärker auf das Chemiegeschäft fokussieren wolle, an ADNOC verkauft. Die Abu Dhabi National Oil Company habe im Zuge der Transaktion verlauten lassen: "Durch die strategische Beteiligung an der OMV hat ADNOC seine Anteile an der Borealis AG und der Borouge plc erhöht und damit seine Präsenz im Chemiesektor weiter gestärkt, Synergien ermöglicht und sich signifikante Wachstumschancen im gesamten Chemieportfolio, insbesondere bei Borouge, eröffnet."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze OMV-Aktie: