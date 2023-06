Was ist AltSignals?

Wie funktioniert ASI?

ASI Preisvorhersage

Viele Analysten werfen bereits jetzt einen Blick auf die mögliche Entwicklung von ASI, nach dem Ende des Presale. Mit der Einführung an den Börsen prognostizieren viele dem Token bis Ende des Jahres einen Wert von 0,30 $. Was eine mehr als 10-fache Rendite für Presale-Investoren bedeuten würde.



Was ist OKX?

Auch OKX wurde 2017 gegründet und ist mittlerweile eine der führenden Krypto-Börsen. OKX unterstützt mehr als 340 Währungen und bietet seinen Nutzern neben den exzellenten Tauschoptionen auch viele weitere Funktionen. Dazu gehören DeFi-Dienste, die es den Nutzern ermöglichen, Kryptowährungen zu staken und Kredite mit ihren digitalen Vermögenswerten als Sicherheiten aufzunehmen, sowie die Möglichkeit des Stakings mit hohen Renditen, die Renditen von mindestens 1 % versprechen und den Nutzern attraktive passive Einkommensmöglichkeiten eröffnen.



OKX ist weltweit, mit Ausnahme der USA, verfügbar, sehr beliebt und bietet einen einfachen Zugang zum Kauf von Kryptowährungen über Kreditkarten, Banküberweisungen und mobile Wallets. Der Ruf von OKX wurde durch eine hochkarätige Partnerschaft mit dem Manchester City Football Club erheblich gestärkt, was zu einem stetigen Anstieg der Trader auf der Plattform führte.



OKB Preisvorhersage

OKB ist der native Coin, der die OKX-Börse und das Ökosystem antreibt. Aktuell wird er mit 45,12 $ bewertet und kann eine Marktkapitalisierung von 2,7 Mrd. $ vorweisen. Damit gehört er gemessen an der Marktkapitalisierung zu den 25 größten Kryptowährungen der Welt.



Im Gegensatz zu vielen Krypto-Coins, die 2023 stark begannen und dann wieder fielen, ist OKB von 26,72 $ zu Beginn des Jahres bis zu seinem aktuellen Wert stetig gewachsen. Analysten gehen davon aus, dass der Wert von OKB bis zum Ende des Jahres 2023 weiter steigen wird und sich der Wert von Januar bis Ende Dezember etwa verdoppeln und bei etwa 54 $ liegen wird.



Wie ASI helfen kann, die Gewinne von OKX zu maximieren

Händler, die daran interessiert sind, OKX als Handelsplattform zu nutzen, sollten sich am ASI Presale beteiligen, um den größtmöglichen Gewinn aus ihren digitalen Portfolios zu erzielen. Der Einsatz von ActualizeAI, um Zugang zu den besten, genauesten und aktuellsten Handelssignalen zu erhalten, hilft den Nutzern, die richtigen Entscheidungen mit OKX zu treffen und ihre Bestände zu maximieren. (20.06.2023/ac/a/m)



Da der ASI Presale bereits in vollem Gange ist, sollten Interessierte jetzt investieren, um nichts zu verpassen und das volle Potenzial auszuschöpfen.



Sie können am ASI-Presale hier teilnehmen.



