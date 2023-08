Börsenplätze OHB-Aktie:



Die OHB SE (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB) ist ein deutscher Raumfahrt- und Technologiekonzern und eine der führenden unabhängigen Kräfte in der europäischen Raumfahrtindustrie. Mit langjähriger Erfahrung in der Realisierung anspruchsvoller Projekte ist die OHB SE im internationalen Wettbewerb hervorragend aufgestellt und bietet ihren Kunden ein breites Portfolio an innovativen Produkten in den drei Sparten: Space Systems, Aerospace und Digital. (07.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OHB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der OHB SE (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.KKR ( ISIN US48251W1045 WKN A2LQV6 ) greife nach den Sternen und mache den OHB-Aktionären ein freiwilliges Übernahmeangebot zu 44 Euro je Aktie. Die Fuchs-Familienstiftung bleibe als Mehrheitsaktionärin an Bord. Nach Durchführung des Übernahmeangebots solle das Unternehmen von der Börse genommen werden. Die Aktie springe um über 33 Prozent nach oben und nähere sich dem Angebotspreis an.Vorstand und Aufsichtsrat der OHB würden das Angebot begrüßen und beabsichtigen, den Aktionären der OHB die Annahme des Angebots zu empfehlen. Die Mehrheitsaktionäre würden für die von ihnen im Aktionärspool gehaltenen OHB-Aktien das Angebot aber nicht annehmen und somit weiter mehrheitlich an dem Raumfahrt- und Technologieunternehmen beteiligt sein. Sie sollten dauerhaft Kontrolle über das Unternehmen behalten."Die Stärkung von OHB als unabhängiges, europäisches Unternehmen und Partner für Regierungen und Institutionen festigt die europäische Sicherheit und Souveränität im Weltraum", so OHB-Vorstand, Marco Fuchs. "Darüber hinaus können wir unsere technologischen Spitzenpositionen in unseren Kernkompetenzen als Infrastrukturpartner und im Servicebereich ausbauen und Kunden und Partnern neue Perspektiven eröffnen."Die OHB-Aktie springe um 33 Prozent an und notiere knapp unter dem Angebotspreis. Kurzfristig agierende Anleger, die die Aktie bereits im Depot hatten, können den Aufschlag zum Ausstieg nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zu OHB SE. Anleger mit Weitblick, das dürfte bei dem Unternehmen klar die Mehrheit sein, würden vorerst an ihrer Position festhalten. (Analyse vom 07.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link