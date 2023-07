Tradegate-Aktienkurs OHB-Aktie:

32,35 EUR +1,09% (03.07.2023, 15:55)



XETRA-Aktienkurs OHB-Aktie:

32,00 EUR +0,16% (03.07.2023, 13:50)



ISIN OHB-Aktie:

DE0005936124



WKN OHB-Aktie:

593612



Ticker-Symbol Deutschland OHB-Aktie:

OHB



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol OHB-Aktie:

OHBTF



Kurzprofil OHB SE:



Die OHB SE (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB, NASDAQ OTC-Symbol: OHBTF) mit Hauptsitz in Bremen ist der erste börsennotierte Raumfahrt- und Technologiekonzern Deutschlands.



Drei Unternehmensbereiche bedienen die internationalen Kunden mit anspruchsvollen Lösungen und Systemen. Die langjährige Erfahrung im Bereich der Hochtechnologie sowie die Bündelung von Raumfahrt- und Telematik-Kompetenzen sorgen für eine herausragende Positionierung des Konzerns als eine der bedeutenden unabhängigen Kräfte in der europäischen Raumfahrt- und Hightech-Industrie.



Der Umsatz des Konzerns belief sich im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2019 auf 1 Milliarde Euro. Seit dem Börsengang im Jahr 2001 und der ‎Einbeziehung des Segmentes Raumfahrt in den OHB-Konzern im Jahr 2002 hat sich die ‎Gesamtleistung auch durch die Akquisition von MT Aerospace AG im Jahr 2005, Kayser-Threde ‎GmbH (zum 01.09.2014 mit der OHB System AG verschmolzen) im Jahr 2007, CGS S.p.A. im Jahr 2009 (heute OHB Italia), Antwerp Space N.V. im Jahr 2010 und OHB Sweden AB im Jahr 2011 gesteigert. Die OHB SE beschäftigt derzeit weltweit rund 2.900 ‎Mitarbeiter. (03.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OHB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB SE (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB, NASDAQ OTC-Symbol: OHBTF) unter die Lupe.Zuletzt hätten Luft- und Weltraumfahrt-Aktien wie Embraer und Airbus eine ordentliche Performance abgeliefert. Noch im Dornröschenschlaf befinde sich dagegen der Aktienkurs von dem deutschen Weltraum-Unternehmen OHB. Das könnte sich zukünftig ändern - das sei der Grund.Der in Bremen ansässige Raumfahrt- und Technologie-Konzern OHB habe jüngst interessante Neuigkeiten vermeldet, die langfristig zu steigenden Kursen führen sollten. Das Tochterunternehmen OHB Sweden habe den Abschluss eines Vertrags mit Space Norway für den Bau und Start des ADIS-Satelliten verkündet. Dabei werde OHB unter anderem für das komplette Raumsegment und die Kontrollsoftware für die Mission verantwortlich sein. Der Start sei für 2025 geplant, über die Höhe des Auftrages hätten beide Unternehmen keine Angaben gemacht.Seitens der Europäischen Kommission habe ein von OHB angeführtes Konsortium zur Errichtung eines Frühwarnsystems im Weltraum ein Fördergeld von 90 Millionen Euro erhalten. Neben OHB seien u.a. Thales und Airbus ebenfalls Mitglieder dieses Konsortiums. Das sei nicht das erste Mal, dass man seitens der Kommission auf das Knowhow der Bremer zurückgreife.Die OHB-Aktie notiere aktuell in der Nähe der 200-Tage-Linie. Mit nachhaltigem Überschreiten der Linie bei 31,70 Euro würde die Aktie ein Kaufsignal erzeugen. Sollten sich die Anzeichen für weiter steigende Investitionsvolumina in der Raumfahrt seitens der Europäischen Union bestätigen, dürfte OHB ein großes Stück von diesem Kuchen abbekommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze OHB-Aktie: