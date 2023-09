Auch Deutschlands Wirtschaft dürfte unter der Annahme einer noch schwächeren Exportnachfrage Chinas erheblich leiden. Dabei sei die Kapazitätsauslastung der Industrie in Deutschland zuletzt auf 83 Prozent abgerutscht, den niedrigsten Wert seit Anfang 2021. Auch der LKW-Maut-Fahrleistungsindex signalisiere eine immer schwächere Produktionsdynamik. Vor diesem Hintergrund sei in der kommenden Woche ein erneut schwacher ifo-Geschäftsklimaindex für September zu erwarten. Kurzfristig dürften sich somit keine positiven Impulse vonseiten der Konjunktur für die Börsen ergeben.



Auch in den USA würden sich die Anzeichen einer bevorstehenden wirtschaftlichen Abkühlung mehren. Vor allem der Immobilienmarkt dürfte sich künftig erneut schwächer entwickeln, nachdem im Sommer auf niedrigen Niveaus eine Zwischenerholung eingesetzt habe. So sei der NAHB-Immobilienmarktindex im September unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten gefallen. Die befragten Unternehmen hätten angegeben, dass angesichts der erneut auf über 7 Prozent p.a. gestiegenen Hypothekenzinsen die Nachfrage nach neuen und bestehenden Häusern deutlich einbreche und die Preise entsprechend korrigieren würden. Da Immobilien ein wichtiger Vermögensbestandteil von privaten US-Haushalten und oftmals als Sicherheiten für Kredite hinterlegt seien, würden nachgebende Preise auch dämpfend auf den Konsum wirken. Auch wenn zuletzt verstärkt von einer möglichen "weichen Landung" der US-Wirtschaft - also einer zinsinduzierten Abkühlung ohne eine Rezession - die Rede gewesen sei, bleibe das Hauptszenario eine kurze und milde rezessive Phase in den kommenden Quartalen. Diese Perspektive dürfte die US-Notenbank FED im Blick gehabt haben, als sie in dieser Woche auf eine weitere Leitzinsanhebung verzichtet habe. Allerdings sei FED-Präsident Jerome Powell bei seiner bisherigen Rhetorik geblieben und habe die Möglichkeit einer weiteren geldpolitischen Straffung in den kommenden Monaten offen gelassen. Immerhin sei die Inflation in den USA zuletzt wieder leicht gestiegen.



Die mittlerweile auf mehr als 90 US-Dollar gestiegenen Rohölnotierungen würden in den kommenden Monaten dafür sorgen, dass die Komponente Energie nicht mehr inflationsdämpfend wirke, denn die bei der Inflationsberechnung relevanten Vergleichspreise aus dem Vorjahr hätten auf vergleichbaren Niveaus gelegen. Auch die EZB dürfte trotz des deutlichen Signals für einen erreichten Leitzinsgipfel vorerst keine Entwarnung bzgl. des noch bestehenden Inflationsdrucks geben. Zwar hätten in dieser Woche die Bank of England, die Schweizer Nationalbank sowie die Bank of Japan auf Leitzinsanhebungen verzichtet, allerdings würden Zinssenkungen weiterhin nicht absehbar bleiben.



Der Fokus an den internationalen Kapitalmärkten liege somit vor allem auf negativen Einflussfaktoren, woraus positive Überraschungen resultieren könnten:



- So sei nicht auszuschließen, dass die chinesische Regierung im Zuge einer sich weiter abkühlenden Wirtschaft doch noch zusätzliche fiskalische oder geldpolitische Stimulierungsmaßnahmen implementiert.

- Zudem dürfte die ausgeprägte globale Konjunkturschwäche für eine deutlich nachgebende Rohöl- und Energienachfrage sorgen.

- Gleichzeitig steige mit dieser Perspektive und aufgrund der derzeit erhöhten Notierungen der Anreiz für einzelne Förderstaaten, die Produktion kurzfristig wieder zu erhöhen und so für ein Abrutschen der Ölpreises zu sorgen. Das wiederum würde den Inflationsdruck mildern, die Zinsen bei längeren Laufzeiten dämpfen und könnte die Diskussionen um den Zeitpunkt erster Zinssenkungen im Laufe des kommenden Jahres anregen.

- Damit bleibe ein realistisches Szenario für eine Erholung der Aktienmarktnotierungen nach einem schwankungsreichen Herbst. (22.09.2023/ac/a/m)







- So werde für die Eurozone nur noch ein Wachstum von 0,6 Prozent (Deutschland -0,2 Prozent) in diesem und 1,1 Prozent im kommenden Jahr erwartet.- Für China lägen die Prognosen bei 5,1 und 4,6 Prozent.- Demgegenüber seien die Erwartungen für die USA, Brasilien und Mexiko nach oben angepasst worden. Demnach dürfte die US-Wirtschaft um 2,2 bzw. 1,3 Prozent zulegen. Den größten Beitrag - zum insgesamt vergleichsweise schwachen globalen Wachstum - werde in beiden Jahren von Indien erwartet mit Werten von 6,3 und 6,0 Prozent. Es bleibe also vorerst bei der Zweiteilung zwischen den dynamisch wachsenden Schwellenländern und nur verhalten wachsenden Industrienationen, wobei innerhalb beider Gruppen große Divergenzen bestünden.Als Kernrisiko für die globale Konjunktur würeden die OECD-Experten die Möglichkeit wieder stärkerer Preisanstiege bei Energie und Nahrungsmitteln benennen, daraus resultierend lang ausgedehnte Phasen hoher Leitzinsniveaus sowie ein noch schwächer als ohnehin erwartetes Wachstum in China. Allein aus dem letzten Szenario könnte sich durch wegbrechende Nachfrage, steigende Risikoprämien im Zinsbereich sowie einbrechende Aktienmärkte ein negativer Wachstumsimpuls von rund einem Prozent für die Weltwirtschaft ergeben.