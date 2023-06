Hierbei gelte es allerdings, sehr wachsam zu sein, denn es sei noch unsicher, welche Auswirkungen die rasche und weltweit weitgehend synchron verlaufende Straffung nach der sehr langen Niedrigzinsphase genau haben werde. Einige Vulnerabilitäten auf den Finanzmärkten seien bereits zutage getreten. Im Fall weiterer Finanzmarktspannungen sollten die Zentralbanken geeignete Instrumente einsetzen, um die Liquidität zu verbessern und die Ansteckungsrisiken möglichst gering zu halten.



Was in der Fiskalpolitik zu tun sei, dürfte nach Meinung der OECD nicht minder schwer umzusetzen sein. Die Schuldendienstlast steige und die Bevölkerungsalterung und die Klimawende würden für wachsenden Ausgabendruck sorgen, den die meisten Länder nun mit höheren Haushaltsdefiziten und einer gestiegenen öffentlichen Verschuldung zu bekämpfen hätten.



Mit welcher Investmentstrategie sei diesen Perspektiven an den Finanzmärkten zu begegnen?



Der Aktienmarkt habe am 19. Mai seinen bisherigen Höchststand erreicht. Auf diesem Niveau seien Aktien am KGV gemessen nicht mehr billig.



Geld-und Rentenmarkt: Vor dem Hintergrund der Erwartungen einer weiter erhöhten Inflationsrate dürfte die EZB ihre Leitzinsen weiter erhöhen. Anlagemittel am Geldmarkt auf die kürzeren Laufzeiten (wie z.B. Monatsgeld) konzentrieren. Der Rentenmarkt biete immer noch keine reale Verzinsung, Anlagen seien daher uninteressant.



Edelmetalle: Der Goldpreis habe Anfang Mai einen Höchststand erreicht, anschließend hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Die Schulden würden weltweit weiter steigen und die Solidität des Finanzsystems unterhöhlen. Empfehlung: weiter aufstocken. (Ausgabe vom 11.06.2023) (12.06.2023/ac/a/m)





Die OECD stellt in ihrem neuen Konjunkturausblick zur Jahresmitte fest, global steht die Konjunktur vor einer Aufhellung, doch die Wachstumsbelebung bleibt nur schwach, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Das globale BIP-Wachstum habe sich im Jahresverlauf 2022 erheblich verlangsamt, einige der dafür ausschlaggebenden Faktoren würden sich nun jedoch abschwächen: Die Energiepreise und die Gesamtinflation würden sinken, die Lieferengpässe würden nachlassen und die chinesische Wirtschaft sei wieder geöffnet worden.Hinzu kämen starke Beschäftigungsergebnisse und eine relativ solide Finanzlage der privaten Haushalte. Der Weg für eine Konjunkturerholung scheine somit geebnet. Im Vergleich zur Vergangenheit werde sie jedoch schwach ausfallen. Für 2023 rechne die OECD mit einem globalen Wachstum von 2,7%, das sich 2024 leicht auf 2,9% beleben dürfte.Die Geldpolitik befinde sich in schwerem Fahrwasser. Zwar gehe die Gesamtinflation dank gesunkener Energiepreise zurück, die Kerninflation halte sich jedoch - hartnäckiger als erwartet - auf hohem Niveau. Die Zentralbanken müssten an ihrem restriktiven Kurs festhalten bis es klare Anzeichen dafür gebe, dass der Inflationsdruck nachlasse. In einigen Volkswirtschaften könnten weitere Zinserhöhungen nötig werden, um die hartnäckig hohe Kerninflation zu senken.