Für die Performance einer Anlage mache es über einen Zeitraum von 30 Jahren betrachtet nahezu keinen Unterschied, ob das Kurs-Gewinn-Verhältnis beim Einstieg oberhalb oder unterhalb des historischen Bewertungsdurchschnitts des STOXX 600 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14 liege. "Die Bewertungen sind allerdings dann von Bedeutung, wenn extreme Niveaus erreicht wurden. Kauft man den STOXX 600 bei einem KGV von unter 10, besteht eine historische Wahrscheinlichkeit von 82%, in den kommenden zwölf Monaten eine positive Performance zu erzielen, und die sich durchschnittlich auf 18% beläuft", schreibe Denize. Um diesen attraktiven Einstiegspunkt zu erreichen, müsste der STOXX 600 noch um mindestens 5%, also unter die Marke von 360 Punkten, fallen.



In diesem von geopolitischen Unsicherheiten und steigenden Zinsen geprägten Umfeld sollte Denize zufolge die Priorität auf der Kalkulierbarkeit und der Resilienz von Cashflows liegen. "Der Gesundheitssektor profitiert nicht nur generell von einem starken Dollar, er bietet auch ein attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis." So würden mehrere große europäische Pharmafirmen (AstraZeneca, Roche, Merck) in der Lage sein, ihre Umsätze in den kommenden Jahren um 4 bis 5% zu steigern, gute Margen zu erzielen und entsprechend angemessene Bewertungen zu bieten.



Innerhalb des Technologiesektors präsentiere sich das Teilsegment Software/IT-Dienstleistungen (Cap Gemini (ISIN FR0000125338 / WKN 869858), SAP) nach dem Rückgang der Bewertungen wieder attraktiver. "Der digitale Wandel steht nach wie vor ganz oben auf der Agenda großer Unternehmen, die hierdurch mit Blick auf die inflationsbedingten, logistischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten agiler und wettbewerbsfähiger werden wollen."



Über den Wechsel zu Cloud-Lösungen könnten große Softwarekonzerne darüber hinaus ihre wieder-kehrenden Umsätze steigern. "Kapitalintensive und hoch verschuldete Sektoren mit begrenzter Preissetzungsmacht, wie z. B. die Telekombranche und regulierte Versorgungsunternehmen, sehen wir weiter mit Vorbehalt. Trotz attraktiver Bewertungen ist es unserer Auffassung nach auch für einen Einstieg in Branchen wie Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie noch zu früh, da hier die Abwärtskorrektur der Gewinnerwartungen noch nicht weit genug fortgeschritten ist", schreibe der Chefanlagestratege von ODDO BHF AM.



"Auch wenn das Risiko einer Rezession steigt, stellen europäische Unternehmensanleihen kurzfristig eine interessante Alternative zu Aktien dar", so Denize. Auch im Vergleich zu europäischen Staatsanleihen sei das Segment attraktiv und die Zinsen böten beträchtliche Renditeaufschläge gegenüber Staatsanleihen mit gleicher Duration. Innerhalb des Anleihesegments würden Hochzinsanleihen ein Renditeprofil bieten, das langfristig an das von Aktien heranreiche. Im Hochzinsuniversum der Eurozone würden Anleihen mit der höchsten Bonität und einem Rating von BB dominieren. Mit einer Rendite auf Verfall (YTM) von 6,6% lägen sie 480 Basispunkte über der Rendite dreijähriger deutscher Bundesanleihen. Zum Vergleich: Die Risikoprämie für Aktien liege bei 7,4%. Denize: "Anleihen bieten erstmals seit vielen Jahren wieder einige Vorzüge." (18.10.2022/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Für Laurent Denize, Global CIO von ODDO BHF sind trotz der jüngsten Tiefstände des STOXX 600 seit der Covid-Krise noch keine geeigneten Einstiegspunkte erreicht, um sich wieder in deutlichem Umfang in europäischen Aktien zu engagieren.In einem aktuellen Marktkommentar gebe er zu bedenken, dass Anlageentscheidungen nie allein auf der Grundlage der Bewertungen getroffen werden sollten. Europäische Aktien seien weiterhin den wachsenden Risiken einer globalen Rezession ausgesetzt, bedingt durch restriktivere Finanzierungsbedingungen und eine aggressive Politik der Zentralbanken."Selbst wenn ein beträchtlicher Pessimismus bereits eingepreist wird, drücken steigende Realzinsen weiterhin auf die Risikoprämien. Zudem besteht das Risiko, dass die implizite Risikoprämie globaler Aktien mit den geplanten künftigen Zinserhöhungen der EZB wieder auf ihre langfristigen Durchschnittswerte zurückfällt. Vor diesem Hintergrund halten wir es für sinnvoll, einen Rückgang des STOXX 600 auf unter 360 Punkte abzuwarten, bevor wir uns in großem Umfang in europäischen Aktien neu positionieren", schreibe Denize.