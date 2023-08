Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt sein Rating "kaufen" mit einem unveränderten Kursziel von 56,00 Euro für die Aktie der Nynomic AG. (Analyse vom 04.08.2023)



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (04.08.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) nach wie vor mit "kaufen" ein.Die Nynomic AG habe gestern über die Anpassung der Mittelfristprognose informiert, die auf eine nachhaltig anhaltende deutliche Wachstumsphase beim Unternehmen hindeute. Die bisher zuverlässig realisierten Top Line-Steigerungen der letzten Stichtage dürften nach dem Dämpfer im ersten Quartal mit der anstehenden Q2-Berichterstattung wieder einsetzen.Nach interner Analyse gehe der Vorstand von einer Umsatzsteigerung auf 200 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge im Korridor von 16% bis 19% aus. Die sei als Ergänzung zur 2021 veröffentlichten Guidance zu verstehen. Diese habe einen Erlös-Anstieg auf 150,0 Mio. Euro bei einer 15%igen EBIT-Marge innerhalb von vier Jahren avisiert. Das mittelfristige Erlösziel beinhalte sowohl organisches als auch anorganisches Wachstum von durchschnittlich 16,5% p.a. Die Aktienanalysten der Montega AG würden davon ausgehen, dass der deutlich größere Anteil aus dem organischen Geschäft resultieren werde (ca. 10% p.a.).Die Kommunikation einer neuen Mittelfrist-Guidance unterstreiche die Auffassung der Aktienanalysten der Montega AG, dass sich Nynomic als Entwicklungspartner für einen breiten Kundenkreis etabliert habe und demnach über eine sehr gute Visibilität hinsichtlich anstehender Produktentwicklungen (üblicherweise zwei bis drei Jahre) inklusive Profitabilitätsprofilen verfüge. Vor allem die Etablierung von Datenplattformen, beispielsweise im Bereich Cannabis & Fake Medicine, sei hier nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG wesentliche Treiber.Die Aktienanalysten der Montega AG hätten in ihrem Modell für 2026 bereits ein Erlösniveau von 204,8 Mio. Euro bzw. eine EBIT-Marge von 18,1% abgebildet, welches sie zunächst unverändert lassen würden. Anstehende Akquisitionen mit signifikanten Umsatzbeiträgen, die aufgrund der jüngst vollzogenen KE realistisch erscheinen, dürften unsere aktuellen Prognosen zu konservativ erscheinen lassen und eine frühere Realisierung der aktualisierten Ambitionen bedeuten, so die Aktienanalysten der Montega AG.Aufgrund der deutlichen Ausweitung der Umsatzbasis würden die Aktienanalysten der Montega AG eine EBIT-Verdopplung auf 3,3 Mio. Euro (Marge: 11,8%; +0,5 PP yoy) im zweiten Quartal erwarten, wie vom Vorstand bereits avisiert, was für das erste Halbjahr jedoch zu einer leicht rückläufigen Marge geführt haben könnte (9,7%; -3,2PP). Für 2023 würden die Aktienanalysten der Montega AG ihre Umsatz- und Ergebniserwartungen demnach leicht reduzieren. Auf FY-Sicht dürfte das vom Vorstand angekündigte mindestens einstellige Umsatzwachstum inklusive EBIT-Margenausweitung nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG erreicht werden. Mit einem Auftragsbestand von 90,8 Mio. Euro verfüge Nynomic hierfür auf Top Line-Ebene über hohe Visibilität. Im Zuge des deutlichen Umsatzanstiegs und der Auslieferungen hochprofitabler Projekte im zweiten Halbjahr stelle der Vorstand eine starke, sequenzielle EBIT-Margensteigerung in Aussicht.Die frühzeitige Kommunikation der Mittelfristambitionen unterstreiche die Visibilität des Wachstumspfades von Nynomic. Nach einem schwachen ersten Quartal dürfte dieser nun wieder in den Vordergrund treten.