Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (22.08.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) weiterhin mit "kaufen" ein.Nynomic habe am Donnerstag vorläufige H1-Zahlen veröffentlicht. Diese würden eine Fortsetzung des Wachstumskurses gegenüber der sehr hohen Vorjahresbasis und eine geringere Belastung durch Kostensteigerungen offenbaren als von den Aktienanalysten von der Montega AG vermutet. Der nochmals ausgebaute Auftragsbestand biete nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG Visibilität für ein stärkeres Umsatz- und Ergebniswachstum im zweiten Halbjahr.Zwar habe der Umsatz im zweiten Quartal mit 26,0 Mio. Euro leicht unter dem starken Vorjahresniveau (-2,7% yoy) sowie der Erwartung der Aktienanalysten von der Montega AG (26,4 Mio. Euro) gelegen, da sich Umsätze aufgrund verlängerter Lieferzeiten im Zuge der angespannten Beschaffungsmärkte teilweise ins dritte Quartal verschoben hätten. Auf H1-Basis habe der Konzern damit im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 dennoch einen weiteren leichten Erlösanstieg erzielt, was die Aktienanalysten von der Montega AG inmitten der herausfordernden makroökonomischen Gemengelage als Beleg für die ungebrochene Nachfrage nach Nynomics innovativen Spektroskopielösungen werten würden.Gemäß Vorstand hätten alle drei Segmente zu dieser Entwicklung beigetragen, wobei nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG vor allem die Bereiche "Industrie" und "Agrar" als Treiber fungiert haben dürften. Eine detailliertere Darlegung der Kennzahlen erfolge spätestens am 31. August.Auf Basis des H1-Resultats habe der Vorstand seine Prognose für 2022 bestätigt (Umsatz: mindestens 110 Mio. Euro; EBIT-Marge: Steigerung ggü. Vorjahr). Gemäß Unternehmen bestehe bereits heute solide Visibilität für die Erzielung eines Erlösniveaus dieser Größenordnung. Nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG dürfte mit Blick auf den auf ein neues ATH ausgebauten Auftragsbestand von 79,5 Mio. Euro (+13,1% yoy) jedoch sogar ein spürbar höheres Niveau als dieser Mindestwert erreichbar sein, da ihres Erachtens allein von diesem AB ca. 50% bis 60% noch in diesem Jahr umsatzwirksam werden sollten. Die Aktienanalysten von der Montega AG würden sich mit ihren Schätzungen daher unverändert wohl fühlen.Nynomic befinde sich weiter auf Wachstumskurs. Der Auftragsbestand deute nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG auf ein starkes zweites Halbjahr und das Übertreffen der avisierten Mindestprognose hin.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 52,00 Euro für die Nynomic-Aktie. (Analyse vom 22.08.2022)