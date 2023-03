Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (15.03.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) weiterhin mit "kaufen" ein.Die Nynomic AG habe gestern vorläufige Finanzkennzahlen für das abgelaufene Jahr vorgelegt, die umsatzseitig leicht über der Analystenerwartung liegen würden. Ergebnisseitig liege das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen leicht unter der Analystenschätzung. Die gute Positionierung in den Endmärkten und weitere Erfolge bei Produktinnovationen würden nach Erachten des Analysten trotz der Konjunkturaussichten eine Fortsetzung des Wachstumskurses ermöglichen.Mit einem Konzernumsatz von 116,8 Mio. Euro (+11,1% yoy) erfülle Nynomic die Unternehmens- und MONe-Prognose (>110,0 Mio. Euro; MONe: 115,7 Mio. Euro) und bestätige somit eindrucksvoll den eingeschlagenen Wachstumstrend. Für das Q4 habe damit ein Erlös von 33,0 Mio. Euro verbucht werden können (+23,2% yoy). Auf FY-Sicht dürfte sich vor allem das breitgestreute Geschäft mit Industrieanwendungen im Segment Clean Tech als Wachstumsmotor erwiesen haben (MONe: +25,5% yoy). Hier habe das Unternehmen vor allem vom starken Halbleiter-Segment profitiert. Im Bereich Green Tech habe nach Erachten des Analysten die Vorjahresbasis ebenfalls leicht übertroffen werden können (MONe: +5,0% yoy). Das Life Science-Geschäft indes sei aufgrund des hohen Basiseffektes vrs. nicht über den Vorjahreswert hinausgekommen (-22,7% yoy).Ergebnisseitig verbuche das Unternehmen ein Rekord-EBIT von 15,1 Mio. Euro (+16,0% yoy) und erfülle damit das Ziel der EBIT-Margenausweitung (Marge: 12,9%; +0,5 PP), wenngleich die EBIT-Erwartung des Analysten leicht verfehlt worden sei (15,9 Mio. Euro). In Q4 sei ein operatives Ergebnis von 4,6 Mio. Euro erwirtschaftet worden, was einer überproportionalen Ausweitung ggü. dem Vorjahresquartal entspreche (+38,3% yoy; Marge: 13,8%; +1,5 PP). Andauernde Bauteilknappheiten i.V.m. dem inflationären Umfeld hätten einen noch stärkeren Profitabilitätsanstieg verhindert.Für das laufende GJ avisiere der Vorstand eine Fortsetzung des organischen Top-Line-Wachstums im "mindestens einstelligen Prozentbereich" und "eine weitere EBIT-Margenausweitung". Der Vorstand rechne dabei mit einem unterjährig volatilen Geschäftsverlauf. Die Guidance sei nach Erachten des Analysten gewohnt konservativ. So verfüge Nynomic über einen Auftragsbestand von rd. 89,5 Mio. Euro (+21,7% yoy), wovon bis zu 80% in den nächsten 12 Monaten verumsatzt werden dürften. Im Übrigen dürften entspanntere Lieferketten und eine evtl. M&A-Transaktion positiv auf die Top-Line-Entwicklung wirken.Nynomic bestätige mit den 2022-Zahlen den eingeschlagenen Wachstumspfad und werde diesen nach Erachten des Analysten in 2023 erfolgreich fortsetzen. Das Kurspotenzial werde seines Erachtens durch eine Vielzahl positiver Kurstrigger (M&A-Meldungen, Fortschritte bei Cannabis-Legalisierung) unterstützt.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Nynomic-Aktie mit einem Kursziel von 56,00 Euro. (Analyse vom 15.03.2023)