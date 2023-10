Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 56,00 Euro für die Nynomic-Aktie. (Analyse vom 19.10.2023)



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (19.10.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unverändert mit "kaufen" ein.Nynomic treibe seine Internationalisierung weiter voran. Der Konzern erweitere sein Portfolio um eine 12. Säule und baue seine Vertriebsstrukturen auf dem amerikanischen Kontinent aus, welche speziell den kleineren Gesellschaften im Konzern zu spürbaren Umsatzsteigerungen verhelfen dürften. Mithilfe der Photecture Inc. stärke Nynomic außerdem international die Positionierung als Komplettanbieter.Die am neuen tec5-Standort in Plainview (New York) ansässige Gesellschaft sei erst seit kurzem mit einem kleinen Sales-Team operativ tätig und habe bereits erste Aufträge für die Sensortherm GmbH generieren können. Davor sei die Bearbeitung des US-Marktes für den Konzern größtenteils über die Kapazitäten der tec5-Tochtergesellschaft abgedeckt worden. Ab Januar 2024 sollten weitere Gesellschaften sukzessive integriert werden. Als nächster Schritt biete sich die Übernahme des Vertriebs für die Spectral Engines mit dem vielversprechenden TactiScan-Handheld nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG hierfür an. Mittelfristig solle das Team ausgebaut und durch weitere Services wie den lokalen Kundensupport ergänzt werden.Langfristig plane der Vorstand, die in 2022 errichteten tec5-Fertigungskapazitäten am neuen Standort in Plainview für alle relevanten Tochtergesellschaften zu nutzen. Dies wirke nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG vor dem Hintergrund der Lieferkettenverwerfungen während der Corona-Pandemie in Kundengesprächen als zentraler Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten mit europäischen Fertigungskapazitäten und unterstreiche gleichzeitig die Synergiepotenziale des Unternehmens.Die professionalisierte Vertriebsorganisation werde nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG vor allem den kleineren Tochtergesellschaften der Gruppe zu einem Wachstumsschub in der Region verhelfen. Besonders die Bündelung der Kompetenzen aller Gesellschaften und die dadurch entstehende hohe Lösungskompetenz könnten dabei als attraktives Argument für Kunden gelten.Abseits von der stringenten Durchführung der Internationalisierung der Aktivitäten befinde sich das Management in fortgeschrittenen Gesprächen mit einer Vielzahl an interessanten Targets. Der Vorstand sei zuversichtlich, noch bis Ende dieses Jahres bis zu zwei weitere Beteiligungen bzw. Akquisitionen zu tätigen, die den Konzern neben der Erweiterung des Technologieportfolios ebenso bezogen auf die Top Line-Entwicklung weiterentwickeln sollten.Mit der Intensivierung der Bearbeitung des amerikanischen Marktes untermauere der Konzern die attraktiven langfristigen Wachstumsaussichten, die auf dem aktuellen Bewertungsniveau (EV/EBIT 2023:12,2x; 2024: 8,6x) nicht angemessen berücksichtigt seien.