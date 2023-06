Börsenplätze Nynomic-Aktie:



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (16.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unter die Lupe.Der DAX setze seine Rekordfahrt fort. Blue Chips würden daher weiterhin in jedes ausgewogene Depot gehören. Nebenwerte sollten aber nicht fehlen. Sie würden überproportionale Gewinnchancen bieten und dem Depot die nötige Schärfe verleihen. Das gelte auch für den AKTIONÄR-Hot-Stock Nynomic, der in den kommenden Monaten Fahrt aufnehmen sollte.Das operative Geschäft bei Nynomic sei in drei wachstumsstarke Segmente aufgeteilt. Der größte Bereich Clean Tech (Umsatzanteil 2022: 69 Prozent) bediene mit sehr breit gefächerten Applikationsfeldern zur Produktionskontrolle den gesamten Industriesektor, von der Chemie über Lebensmitteltechnik bis hin zu Halbleitern und LEDs. Life Science (16 Prozent) umfasse die Lösungen für die Medizintechnik unter anderem zur Analyse von Blut.Im Green-Tech-Segment (15 Prozent) seien Anwendungen aus den Bereichen Landwirtschaft wie die Ausbringung von Dünger, die Pflanzenüberwachung und die Analyse bei der Ernte sowie der Umwelttechnik zusammengefasst. In diesem Segment habe der Spezialist für berührungslose Messtechnik in dieser Woche den bisher größten Einzelauftrag im Bereich Pflanzenphänotypisierung erhalten. Eine führende Universität in Nordamerika habe das Unternehmen beauftragt, ein hochflexibles State-of-the-Art Multi-Sensor-System zu liefern, das speziell entwickelt worden sei, um den Durchsatz zu maximieren und Proben biologischer Samples in unterschiedlichsten Größen zu analysieren. Mit der Systemlösung der Nynomic-Tochter LemnaTec werde die Kapazität des Kunden um das Hundertfache erhöht, was eine noch umfassendere und präzisere Analyse der Proben ermögliche. Klinge kompliziert, solle an dieser Stelle aber nicht stören. "Wir sind stolz, dass unsere Lösungen dazu beitragen, den wissenschaftlichen Fortschritt in der biologischen Forschung voranzutreiben", so Vorstand Fabian Peters.Im laufenden Jahr strebe das Vorstandsduo ein Umsatzwachstum im "mindestens einstelligen Prozentbereich" sowie "eine weitere EBIT-Margensteigerung" an. Am Ende könnte aus Sicht von Schröder für 2023 bei Umsätzen von 135 Millionen Euro und einer EBIT-Marge von über 13,5 Prozent ein Gewinn je Aktie von mehr als 1,85 Euro zu Buche stehen. Dank der nicht von der Hand zuweisenden Preismacht und enormer Skaleneffekte sei in den Folgejahren mit einer nachhaltigen Profitabilitätssteigerung zu rechnen.Die Nynomic-Aktie dürfte bei einem anhaltend positiven Newsflow schon bald nachhaltig den Vorwärtsgang einlegen und Kurs auf die 50-Euro-Marke nehmen. DER AKTIONÄR spekuliere im Real-Depot weiter auf dieses Szenario. (Anaylse vom 16.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link