Börsenplätze Nynomic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

29,00 EUR -1,36% (10.11.2023, 09:44)



XETRA-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

28,60 EUR +0,35% (10.11.2023, 09:56)



ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (10.11.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unverändert mit "kaufen" ein.Nynomic habe am 09.11. Q3-Finanzkennzahlen veröffentlicht, die die nach H1 in Aussicht gestellte stärkere zweite Jahreshälfte untermauern würden. So habe das Unternehmen die starke Performance im letztjährigen Q3 übertreffen können. Für die Realisierung der FY-Guidance rücke die Q4-Performance nun in den Fokus.In Q3 habe Nynomic einen Konzernerlös von 30,6 Mio. Euro erzielt und somit eine leichte Steigerung ggü. dem erfolgreichen Q3 2022 (+3,4% yoy) realisiert. Für 9M habe dies in dem hohen Top Line-Niveau des Vorjahres von 83,4 Mio. Euro (Vj.: 83,8 Mio. Euro) resultiert, was die im Jahresverlauf gesteigerte Geschäftsdynamik unterstreiche. Dieser Aufholeffekt verdeutliche die vielversprechende Auftragspipeline, die der Konzern in Q3 nach den stichtagsbezogenen Verschiebungen in H1 nun wieder ohne nennenswerte kundenseitige Verschiebungen habe realisieren können.Ergebnisseitig habe Nynomic im letzten Quartal die operative Profitabilität um 0,3 PP yoy ggü. dem bereits hohen Vorjahresniveau gesteigert und somit wieder eine zweistellige EBIT-Marge (Marge: 12,1%; H1: 8,7%) erzielt. Der sequenzielle Margensprung von 9,9% (Q2) auf ein übliches Niveau sei demnach vor allem auf die saubere Abarbeitung der Auftragspipeline zurückzuführen.Ab 2024 sollte der Konzern wieder deutlich zweistellige Top Line-Wachstumsraten erzielen können, wenngleich der Analyst in Anbetracht anhaltender makroökonomischer Unsicherheitsfaktoren seine Prognosen ab 2024ff. reduziere. Angesichts einer mittelfristigen EBIT-Margenerwartung des Managements von 16 bis 19% sei der Analyst seines Erachtens mit einer Rendite von durchschnittlich 15,7% (2023-2029e; zuvor: 16,2%) jedoch weiterhin konservativ positioniert.In Q3 habe die Normalisierung der Umsatz- und Ergebnisdynamik wie avisiert realisiert werden können. Die ambitionierten Ziele für das Q4 seien nach Erachten des Analysten mit einem plausiblen Auslieferungsplan fundiert.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Nynomic-Aktie mit einem neuen Kursziel von 53,00 Euro (zuvor: 56,00 Euro). (Analyse vom 09.11.2023)