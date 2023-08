Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 56,00 Euro für die Nynomic-Aktie. (Analyse vom 17.08.2023)



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (17.08.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) nach wie vor mit "kaufen" ein.Nynomic habe gestern vorläufige H1-Kennzahlen veröffentlicht, die umsatzseitig im Rahmen der Analysten-Erwartung lägen, ergebnisseitig diese jedoch leicht verfehlt. Für H2 stehe nun die Realisierung der vom Vorstand avisierten überproportionalen Geschäftsentwicklung im Fokus, für die eine gute Visibilität bestehe.Nach dem schwachen Jahresstart habe Nynomic im abgelaufenen Quartal eine stärkere Umsatzsteigerung erzielt, als von dem Analysten erwartet in Höhe von 19,9% yoy auf 31,2 Mio. Euro (MONe: 28,0 Mio. Euro). Demnach habe das Unternehmen in H1 einen leichten Umsatzrückgang von 2,6% yoy auf 52,8 Mio. Euro verzeichnet, der aus dem nüchternen Jahresstart bzw. stichtagsbezogenen Auslieferungsverschiebungen in Q2 resultiert habe. So hätten sich Kunden in Q1 angesichts hoher Lagerbestände, die im Zuge der letztjährigen Lieferkettenverwerfungen aufgebaut worden seien, mit Produktabrufen noch zurückgehalten. Dieser Trend dürfte sich in Q2 bereits leicht abgeschwächt haben.Ergebnisseitig sei Q2 aufgrund des kräftigen Umsatzschubs ggü. dem Auftaktquartal deutlich positiver verlaufen (Q1: 1,5 Mio. Euro; Marge: 6,9%). Die EBIT-Marge sei ggü. Q1 deutlich um 3,0 PP auf 9,9% gestiegen (-1,3 PP yoy; EBIT: 3,1 Mio. Euro; +5,4% yoy), der Analyst habe indes mit einer noch deutlicheren Steigerung auf 11,8% gerechnet, die aufgrund von Produktmixeffekten verfehlt worden sei. Nach H1 habe Nynomic 4,6 Mio. Euro EBIT (Marge: 8,7%; -4,2 PP yoy) erwirtschaftet.Im Zuge der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen habe der Vorstand seine Guidance bestätigt und bekräftigt, dass H1 nach Plan verlaufen sei. Für 2023 erwarte das Management unverändert einen einstelligen Umsatzanstieg bei steigender EBIT-Marge. Für H2 impliziere dies einen Umsatzanstieg von mindestens 4,1% yoy (65,2 Mio. Euro) bei einer durchschnittlichen Marge von 16,5% (+3,5 PP yoy). Nynomic werde in H2 von dem anhaltend hohen Auftragsbestand (H1: 80,9 Mio. Euro) profitieren.Zudem habe das Bundeskabinett gestern den Gesetzesentwurf für die Teillegalisierung des Cannabis-Konsums zugestimmt. Somit dürfte es bis 2024 zur Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen kommen und Erwachsenen den Besitz in geringem Umfang sowie den Eigenanbau von Cannabis erlauben.Nach verhaltenem Jahresstart gehe der Analyst von einer äußerst dynamischen Entwicklung in H2 aus. Neben den visiblen kurzfristigen Wachstumstreibern steige zudem die Visibilität für die Realisierung des enormen Wachstumspotenzials aus der voranschreitenden Cannabis-Legalisierung. Zusätzlich verfüge der Konzern nach der letzten KE über genügend M&A-Firepower, um sogar eine größere Akquisition noch in diesem Jahr komfortabel stemmen zu können. Die Bewertung von 9,3x EV/EBIT (2024) sei unverändert sehr attraktiv.