Börsenplätze Nynomic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

35,75 EUR +0,14% (05.01.2023. 09:11)



XETRA-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

35,10 EUR -1,68% (05.01.2023, 09:02)



ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (05.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unter die Lupe.Blue Chips würden in jedes ausgewogene Depot gehören. Nebenwerte sollten aber nicht fehlen. Sie würden überproportionale Gewinnchancen bieten und dem Depot die nötige Schärfe verleihen. Nach der größtenteils durchwachsenen Entwicklung im durch unzählige makroökonomische und geopolitische Herausforderungen geprägten Jahr 2022 dürften Small Caps im Jahr 2023 wieder Fahrt aufnehmen. Das gelte auch für die Nynomic-Aktie.Als Spezialist für berührungslose Messtechnik verfüge Nynomic über eine breite Aufstellung - sowohl produktseitig als auch geografisch. Dank smarter Technologien zur Datenaufnahme inklusive deren Auswertung würden sich die einzelnen Produkte und Systemlösungen der Norddeutschen in viele Anwendungsbereiche skalieren lassen. Langjährige Kundenbeziehungen würden für stabile Erträge sorgen.Der größte Bereich "Clean Tech" unterstütze den gesamten Industriesektor bei der Produktionskontrolle. Im "Green Tech"-Segment seien smarte Lösungen zur Steigerung der Effizienz in der Landwirtschaft zusammengefasst. Wachstumsmotoren seien hier neben Digitalisierung und Automatisierung die demografische Entwicklung und der Ressourcenmangel. "Life Science" umfasse die Lösungen für die Medizintechnik. Beispiel: die langfristige strategische Technologiepartnerschaft mit dem Pharma-Giganten Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278). Der mit den Eidgenossen entwickelte Handsensor ermögliche eine schnelle, kosteneffiziente und mobile Authentifizierung von Medikamenten, um gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen von Medikamentenfälschungen ("Fake Medicine") während der gesamten Liefer- und Abgabekette zu verhindern.Am Ende sollten so bis 2024 Umsätze vom mehr als 150 Mio. Euro (2022e: 115 Mio. Euro) und EBIT-Margen von rund 16 Prozent (2022e: 13,5 Prozent) möglich sein. Dass dabei dann über 2,60 Euro Gewinn je Aktie erzielt werden könnten, sei noch Zukunftsmusik. Doch genau diese Zukunft werde an der Börse gehandelt.Bleibe die Gesellschaft auf dem eingeschlagenen (Wachstums-)Kurs, sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Aktie dank der guten Positionierung und der günstigen Bewertung am Ende des Jahres wieder höher notiere als heute. DER AKTIONÄR spekuliere im Real-Depot auf dieses Szenario. Hier liegt die Position bereits über 70 Prozent im Plus, so Michael Schröder. (Analyse vom 05.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link