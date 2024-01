Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (17.01.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) weiterhin mit "kaufen" ein.Nynomic werde Ende Februar vorläufige Geschäftszahlen veröffentlichen. Der Analyst erwarte die Erfüllung der FY-Guidance und damit einhergehend ein äußerst erfolgreiches Schlussquartal. Zuletzt sei die avisierte sukzessive Steigerung der Geschäftsaktivitäten klar erkennbar gewesen. Nach Q3 habe der Vorstand darüber hinaus die bekannte Guidance bestätigt, die eine Rekord-Performance bei Umsatz und Ergebnis impliziere. Für 2024 prognostiziere der Analyst eine Rückkehr zu deutlich zweistelligen Wachstumsraten.Wie bereits nach 9M ersichtlich gewesen sei, habe Nynomic den durch Stichtagseffekte verzerrten Jahresstart (Q1: 21,6 Mio. Euro; -23,4% yoy) in den Folgequartalen kompensieren können. So habe der Konzernumsatz nach drei Quartalen bei 83,4 Mio. Euro gelegen (-0,5% yoy). Die Marge habe sich in den Quartalen sukzessive auf zuletzt 12,1% in Q3 gesteigert (+0,3 PP yoy). Damit sei das GJ bisher exakt verlaufen wie vom Vorstand antizipiert. Für den in Aussicht gestellten Schlussspurt gehe der Analyst von einer Fortsetzung der positiven Umsatzdynamik auf Quartalssicht aus. Mit den in ihrem Modell abgebildeten 39,0 Mio. Euro dürfte Nynomic ein Rekord-Umsatzniveau verbucht haben.Ebenso stelle das EBIT-Margenniveau, welches nahe der 20% (MONe: 19,4%; +5,5PP yoy) liegen dürfte, voraussichtlich einen Höchstwert in der Konzernhistorie dar. Neben weiteren Aufholeffekten sollten hierfür vor allem die schwerpunktmäßig zum Ende des Jahres anfallenden Abrechnungen von hochmargigen Entwicklungsaufträgen verantwortlich gewesen sein. Ebenso sei in Q4 laut Vorstand die erste Teil-Abrechnung des hochprofitablen Lemnatec-Auftrags fällig gelegen.Nach zweivielversprechenden Akquisitionen im GJ 2023 stehe 2024 die Fortsetzung der Buy-and-Build-Strategie mit einer größeren Akquisition an, wodurch die bereits umfassende Technologie- und Lösungspalette des Konzerns breiter aufgestellt werde. Zusätzlich würden im Zuge opportunistischer M&A-Deals permanent potenzielle Targets analysiert. Als aktuellstes Beispiel diene hier die jüngste Akquisition der art photonics. Aufgrund der komfortablen Nettocash-Position sollten sich Akquisitionen nach Konsolidierung unmittelbar ergebniserhöhend auswirken.Mit der bevorstehenden Veröffentlichung vorläufiger Q4-Zahlen dürfte Nynomics eine Umsatz- und Ertragskraft erneut eindrucksvoll unter Beweis stellen. Für die Fortsetzung des bisherigen Wachstumspfads 2024 sei das Unternehmen hervorragend positioniert. Positiver Newsflow dürfte u.a. mit den Quartalsergebnissen in H1 folgen.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Nynomic Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 54,00 Euro. (Analyse vom 17.01.2024)