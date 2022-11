Begleitet von einem entsprechend positiven Newsflow dürfte die mit einem 2023er-KGV von 14 und einem KUV von 1,5 attraktiv bewertete Aktie nach einer kurzen Verschnaufpause am horizontalen Widerstandsbereich um 35 Euro weiter Kurs auf die 40-Euro-Marke und mehr nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2022)



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (04.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.DER AKTIONÄR habe bereits erklärt: Unter den heimischen Nebenwerten gebe es eine Reihe von Unternehmen, die über eine enorme Innovationskraft verfügen würden. Würden dann noch Bewertung, Managementqualität und Wachstumsperspektiven passen, sollte sich ein genauer Blick lohnen. Einer dieser Werte sei der Norddeutsche Spezialist für berührungslose Messtechnik Nynomic.Trotz eines herausfordernden Umfelds und einer sehr hohen Vorjahresbasis sei der Umsatz bei Nynomic nach neun Monaten um sieben Prozent auf 83,8 Mio. Euro geklettert. Das EBIT sei um acht Prozent auf 10,5 Mio. Euro erhöht worden. Dies entspreche einer EBIT-Marge von rund 13 Prozent (Vorjahr: 12,0 Prozent).Zum Vergleich: Zum Halbjahr hätten 54,2 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 13 Prozent zu Buche gestanden. In Q2 seien es 26 Mio. Euro Umsatz und eine Marge von 11,6 Prozent gewesen.Der Auftragsbestand sei zum Ende des dritten Quartals um 17 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 91,6 Mio. Euro gestiegen. Das unterstreiche das unverändert große Interesse an den Produkten und Lösungen der Norddeutschen.Für das Gesamtjahr erwarte das Vorstandsduo Fabian Peters und Maik Müller weiterhin einen Umsatzanstieg auf mindestens 110 Mio. Euro (Vorjahr: 105,1 Mio. Euro) sowie eine weitere EBIT-Margenausweitung im Vergleich zum Vorjahr (12,4 Prozent).Dank der breiten Positionierung in wachstumsstarken Nischen der optischen Messtechnik sei auch aus anderen Sparten und Bereichen mit positiven Impulsen zu rechnen.Nachdem im Sommer 2021 mit der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278) im Bereich "Life Science" eine langjährige Partnerschaft geschlossen worden sei, könnte auch ein weiterer Pharmakonzern Interesse an Nynomics Produkten und Dienstleistungen zur mobilen Analyse von Medikamenten zeigen.Zum Angebot bei Nynomic gehöre das Messgerät "Purpl PRO". Mit diesem Handgerät könnten auch die Werte von Hanf- und Cannabiswirkstoffen berührungslos und in Echtzeit gemessen und im Anschluss auf dem Smartphone angezeigt werden. Mit der geplanten Legalisierung von Cannabis-Produkten zu Genusszwecken in Deutschland könnte das Gerät in den Fokus rücken.