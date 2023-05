Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Nynomic-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 56,00 Euro. (Analyse vom 15.05.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nynomic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

32,70 EUR +0,31% (15.05.2023, 10:52)



XETRA-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

32,90 EUR +0,30% (15.05.2023, 10:15)



ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (15.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) weiterhin mit "kaufen" ein.Nynomic: habe am Freitag über den erfolgreichen Abschluss einer 10%-Kapitalerhöhung informiert. Der Emissionserlös dürfte zumindest teilweise noch in diesem Jahr für die Fortführung der erfolgreichen Buy-and-Build-Strategie des Konzerns genutzt werden. Neben evtl. M&A-Newsflow sollten zudem Projekterfolge in H2 2023 für positive Impulse sorgen.Die Maßnahme sei aus dem genehmigten Kapital durchgeführt worden und umfasse die Platzierung von 590.120 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von 32,00 Euro. Das Grundkapital der Gesellschaft habe sich infolgedessen von 5,9 Mio. Euro um 10% auf 6,5 Mio. Euro erhöht (Bruttoemissionserlös: 18,9 Mio. Euro). Der Emissionserlös dürfte überwiegend für die Durchführung von Akquisitionen zum weiteren Portfolioausbau noch 2023 verwendet werden.2021 habe Nynomic mit Übernahmen von Image Engineering sowie MGG Micro-Glühlampen-Gesellschaft Menzel sein Produktportfolio deutlich erweitert, 2022 hingegen aufgrund der makroökonomisch angespannten Rahmenbedingungen davon abgesehen. Die Nettoliquidität (inkl. KE) von ca. 30,0 Mio. Euro (MONe 2023) ermögliche die Akquisition weiterer Targets, die bei derartigen Größenordnungen Erlösbeiträge im deutlich zweistelligen Mio. Euro-Bereich liefern könnten.Neben potenziellen M&A-Aktivitäten dürften aber auch mit den bestehenden Systemlösungen für verschiedene Anwendungsbereiche im Jahresverlauf weitere Erfolge vermeldet werden:Hohe Nachfrage für Real-Time-Tablettenüberprüfung: In Zusammenarbeit mit dem führenden Pharmaanlagenhersteller Fette Compacting sowie dem Pharmakonzern Novartis habe Nynomic die erste Anlage für die Überprüfung der Fertigungsqualität von Tabletten in Echtzeit entwickelt. Laut Management entwickle sich die Nachfrage hierfür deutlich positiver als ursprünglich angenommen.Fortschritte bei TactiScan-Kundengewinnung: Nach umfangreichen Pilotphasen bei Polizei und Justiz sollten in diesem Jahr Ankündigungen von hochvolumigen Aufträgen u.a. auch im deutschsprachigen Raum folgen. Langfristig dürfte Nynomic bei diesem Produkt von der proprietären Datenplattform profitieren, die in Form eines Gebührenmodells separat monetarisiert werden solle und folglich eine attraktive Marge erziele, die deutlich über dem aktuellen Konzernniveau liege.Nicht zuletzt aufgrund der erwähnten Wachstumstreiber erwarte Nynomic für 2023 eine Fortsetzung des erfolgreichen Geschäftsverlaufes aus den Vorjahren. So avisiere der Vorstand ein Umsatzwachstum im "mindestens einstelligen Prozentbereich" sowie "eine weitere EBIT-Margensteigerung". Unterjährig seien jedoch stichtagsbezogene Verschiebungen von Produktabrufen von Kunden nicht unwahrscheinlich, sodass auf Quartalsebene eine vergleichsweise hohe Volatilität zu beobachten sein könnte.Mit der vollständig platzierten Kapitalerhöhung bringe sich Nynomic in Stellung, um durch die stringente Fortsetzung der erfolgreichen Buy-and-Build-Strategie in neue Größendimensionen vorzustoßen. Der Newsflow sollte in den nächsten Monaten insgesamt positiv ausfallen.