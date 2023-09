Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 56,00 Euro für die Nynomic-Aktie. (Analyse vom 12.09.2023)



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (12.09.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) weiterhin mit "kaufen" ein.Die Vorstände der Nynomic AG hätten während der Hamburger Investorentage (HIT) mit einer überzeugenden Präsentation die positive Einschätzung der Aktienanalysten der Montega AG hinsichtlich der sehr starken Wachstumsaussichten des Konzerns bekräftigt.Während der Präsentation seien die Vorstände auf die starke Wettbewerbsposition in strukturell wachsenden Märkten eingegangen, die sich in den kommenden Jahren in weiteren Umsatz- und Margensteigerungen niederschlagen sollte. Das Management sei somit überzeugt, die jüngst konkretisierte Mittelfristprognose (Umsatz: 200 Mio. Euro; EBIT-Marge: 16% bis 19%) in vier bis fünf Jahren zu erfüllen, die ausgehend von 2022 eine jährliche Umsatzsteigerung von 16,5% bei gleichzeitiger Margensteigerung von bis zu 6,1 Prozentpunkte impliziere.Nynomic habe sich mit der stringenten Umsetzung der Buy-and-Build-Strategie in den letzten Jahren von einem Systemintegrator für Spektroskopieanwendungen mit Fokus auf die Bereiche Medizin und Biotechnologie zu einem breit diversifizierten Full-Service-Provider im Spektroskopie-segment entwickelt. So sei es Nynomic u.a. gelungen, Technologieführer in hochattraktiven Wachstumsmärkten wie der Agrarindustrie zu werden. Hier liefere der Konzern u.a. bereits die vierte Produktgeneration an einen namhaften Düngemittelhersteller für die selektive Düngerausbringung aus. Das Wachstumspotenzial in diesem Segment (Precision Farming) werde vom Branchenverband SPECTARIS auf 15,0% p.a. bis 2027 beziffert. Auf Konzernebene würden laut Vorstand in allen Geschäftssegmenten aktuell ausschließlich Neuaufträge mit einer erwarteten EBIT-Marge von min. 15% angenommen.Neben der starken Produkt- und Lösungskompetenz habe Nynomic darüber hinaus in den letzten Jahren eine KI-gestützte Datenbank für die Validierung verschiedener illegaler Substanzen und Medikamente entwickelt, die gemeinsam mit Handhelds jeweils als Produktlösung für die Überprüfung von Medikamentenfälschung ("Authentifield") oder Cannabis ("PurplPRO") bzw. weiterer Betäubungsmittel ("TactiScan") eingesetzt werde. Im Medizinbereich stehe nach mehrjähriger Pilotphase der Serieneinsatz mit dem Kooperationspartner Novartis bevor, sodass die Aktienanalysten der Montega AG für 2024 hieraus bereits signifikante Lizenzerlöse erwarten würden. Nach erfolgreichem Start sei die Adaptierung auf weitere Kunden und Anwendungsgebiete (beispielsweise Flüssigstoffmedikamente) laut Vorstand innerhalb kürzester Zeit und mit geringem Aufwand möglich. Weiterhin stehe nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG der Gewinn von Großkunden im Bereich der Betäubungsmitteldetektion ebenfalls kurz bevor, die zusätzliche hochprofitable Lizenzeinnahmen ab 2024 visibel machen. So hätten mehrere potenzielle Kunden den TactiScan getestet und von einer deutlichen Überlegenheit des Nynomic-Produktes gegenüber den konkurrierenden Angeboten berichtet.Die weiteren Gesellschaften mit wesentlichen Minderheitsanteilen (Avantes, Image Engineering) hätten ergebnisseitig auf Konzernniveau gelegen. In H2 dürften sich die Gesellschaften analog zu H1 entwickeln, sodass unsere bisherigen Annahmen bezüglich der Minorities für 2023 ff. zu hoch erscheinen (2,2 Mio. Euro), so die Aktienanalysten der Montega AG. Folglich hätten die Aktienanalysten der Montega AG ihre Erwartung für das Minderheitsergebnis in den Jahren 2023 bis 2025 reduziert. In Anbetracht der dynamischen Konzernentwicklung in diesen Jahren würden sie indes ihre EBIT-Erwartungen bekräftigen, wodurch die Reduktion der Minorities in einer EPS-Erhöhung resultiere.Für 2023 erwarte das Management unverändert eine prozentual einstellige Steigerung des Umsatzes und eine steigende EBIT-Marge. Bereits in Q3 sollte demnach eine Beschleunigung der Wachstums- und Profitabilitätsdynamik gegenüber H1 sichtbar werden.Der Nynomic-Vorstand habe während der HIT durch eine hohe Überzeugung im Hinblick auf die Realisierung der kurz- und mittelfristigen Zielsetzungen beeindruckt. Angesichts des dynamischen Wachstums im Prognosezeitraum sei die Aktie mit 13,5x EV/EBIT (2023e) gegenüber der historischen Bewertung (EV/EBIT von 16,3x im 5-Jahresdurchschnitt) unterbewertet. Positiver Newsflow sollte sich nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG in entsprechenden Kursreaktionen niederschlagen.