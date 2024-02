Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nynomic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

34,40 EUR +1,78% (22.02.2024, 14:27)



XETRA-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

34,70 EUR +2,36% (22.02.2024, 14:27)



ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (22.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.DAX und Co würden ihre Rekordfahrt ungebrochen fortsetzen. Blue Chips würden daher weiterhin in jedes ausgewogene Depot gehören. Small Caps sollten aber nicht fehlen - vor allem, wenn gute Wachstumsaussichten verfügen würden und günstig bewertet seien. Daher sollten risikobewusste Anleger einen Blick auf Nynomic verwerfen.Als Spezialist für berührungslose Messtechnik verfüge Nynomic über eine breite Aufstellung - sowohl produktseitig als auch geografisch. Die Norddeutschen würden daher eine Reihe von Wachstumsmärkten adressieren. Kontinuierliche Zukäufe im Rahmen der "Buy & Build"-Strategie und langfristige strategische Technologiepartnerschaften würden da gut ins Bild passen. Um die Jahresprognosen für 2023 zu erreichen, brauche es aber dennoch starkes Schlussquartal. Das dürfte die Gesellschaft allem Anschein gehabt haben.Nynomic dürfte in Kürze ein starkes Q4 und damit einhergehend die Erfüllung der Jahresprognosen auf Rekordniveau vermelden, so die Analysten von NuWays. Noch wichtiger sei, dass das der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr durch ein starkes Umsatzwachstum und weitere Margenverbesserungen sowie zusätzliche - möglicherweise größere - Übernahmen gekennzeichnet sein dürfte, so Analyst Christian Sandherr. Der Experte habe seine Kaufempfehlung mit Ziel 54 Euro bestätigt.DER AKTIONÄR halte ebenfalls an seiner optimistischen Einschätzung fest: Die Planvorgaben für 2023 sollten nach einem Schlussspurt in Q4 erreicht worden sein. Im laufenden Jahr sollte dem Spezialisten für berührungslose Messtechnik dann die Rückkehr zu deutlich zweistelligen Wachstumsraten und Umsätzen in Höhe von mehr als 141 Mio. Euro (2023e: 122 Mio. Euro) gelingen. Großen Anteil dürfte die Auslieferung eines ersten größeren TactiScan-Auftrages (Handheld zur Rauschmittelerkennung) mit einem Umsatzbeitrag im mittleren einstelligen Millionen-Bereich haben. Dank eines wachsenden Anteils wiederkehrender und hochmargiger Softwareumsätze dürfte eine EBIT-Marge von knapp 14 Prozent (2023e: 13 Prozent) möglich sein.Der Vorstand werde vermutlich gewohnt konservativ prognostizieren - und keine detaillierten Bandbreiten nennen, sondern ein Umsatzwachstum im "zweistelligen Prozentbereich" sowie "eine weitere EBIT-Margensteigerung" in Aussicht stellen. Aber auch diese Aussagen sollten ihre Wirkung nicht verfehlen.Die Nynomic-Aktie sei in den letzten Monaten deutlich hinter den Erwartungen des AKTIONÄR zurückgeblieben. Angesichts der unverändert guten Wachstumsaussichten und einem 2024er-KGV von 17, das im kommenden Jahr auf günstige 13 fallen sollte, dürfte der Titel mit dem entsprechenden Newsflow nun aber endlich wieder den Vorwärtsgang einlegen. Das nächste Etappenziel 40 Euro. Mittelfristig dürfte dann die Analystenziele angesteuert werden, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2024)