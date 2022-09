Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (27.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Unter den heimischen Nebenwerten gebe es eine Reihe von Unternehmen, die über eine enorme Innovationskraft verfügen würden. Würden dann noch Bewertung, Managementqualität und Wachstumsperspektiven passen, sollte sich ein genauer Blick lohnen. Einer dieser Werte sei der Norddeutsche Spezialist für berührungslose Messtechnik Nynomic.Nynomic verfüge über eine breite Aufstellung - sowohl produktseitig als auch geografisch. Das operative Geschäft sei dabei in drei wachstumsstarke Segmente aufgeteilt. Der größte Bereich "Clean Tech" unterstütze den gesamten Industriesektor bei der Produktionskontrolle. "Life Science" umfasse die Lösungen für die Medizintechnik unter anderem zur Analyse von Blut oder Medikamenten. Im "Green Tech"-Segment seien Anwendungen aus der Landwirtschaft wie die Bodennährstoff- und Pflanzenüberwachung (Smart-Farming-Sensorsysteme), die Analyse von Getreide bei der Saat und die Umwelttechnik zusammengefasst.Wichtig: Auf Basis der breiten Technologieplattform mit intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme samt Auswertung würden sich die Produkte und Lösungen in diverse Anwendungsbereiche skalieren lassen. Am Ende könnten Kunden aus einer Vielzahl von Branchen und Industrien mit den Lösungen der Norddeutschen ihre Effizienz steigern.Besonders erfreulich: die hohe Qualität der Kunden, die gepaart mit langjährigen Verträgen für Stabilität und wiederkehrende Umsätze sorgen würden. Ein Beispiel: die langfristige strategische Technologiepartnerschaft mit dem Pharma-Riesen Novartis. Der mit den Eidgenossen entwickelte Handsensor "NIRONE" ermögliche eine schnelle, kosteneffiziente und mobile Authentifizierung von Medikamenten, um gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen von Medikamentenfälschungen während der gesamten Liefer- und Abgabekette zu verhindern.Neben dem Bereich "Fake Medicine" würden unter anderen der internationale Roll-out des "TactiScan"-Handhelds zur Rauschmittelerkennung sowie die steigende Nachfrage nach dem Cannabis-Messgerät "Purpl PRO" für zusätzliche Fantasie sorgen.Der Auftragsbestand habe zum Ende des ersten Halbjahres 2022 mit einem deutlichen Plus von 13 Prozent einen neuen Rekordwert in Höhe von rund 79,5 Millionen Euro markiert. Da sich Umsätze aufgrund verlängerter Lieferzeiten im Zuge der angespannten Beschaffungsmärkte teilweise ins dritte Quartal verschoben hätten, erscheine das Erreichen der Jahresprognosen (Umsatz: 110 Millionen Euro / EBIT: Steigerung gegenüber Vorjahr) trotz der verhaltenen Entwicklung in den ersten sechs Monaten sehr wahrscheinlich, zumal die gestiegenen Materialkosten weiter zu einem großen Teil an die Kunden weitergegeben werden könnten."Der Aktionär" erwarte bei Umsätzen in Höhe von 118 Millionen Euro (Vorjahr: 105,1 Millionen Euro) sogar eine EBIT-Marge von 14,5 Prozent (Vorjahr: 12,4 Prozent). Dank der breiten Aufstellung sollte die Nachfrage weiter groß bleiben und am Ende für eine Fortsetzung der zweistelligen Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn sorgen. Analysten von Montega Research würden für die mit einem 2023er KGV von 11 günstig bewertete Aktie von Nynomic ein Kursziel von 52 Euro vergeben. Daraus resultiere nach dem jüngsten Rücksetzer eine Kurschance von rund 100 Prozent."Der Aktionär" hält an seiner positiven Einschätzung fest. Anleger mit Weitblick können das aktuelle Niveau zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder. Begleitet von einem positiven Newsflow sollte der günstig bewertete Nischenplayer wieder Fahrt aufnehmen und mittelfristig deutlich höhere Kursregionen ansteuern. (Analyse vom 27.09.2022)