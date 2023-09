Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

31,50 EUR -0,63% (19.09.2023, 18:17)



XETRA-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

31,90 EUR 0,00% (19.09.2023, 17:36)



ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (19.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unter die Lupe.Die Nynomic-Aktie habe sich in den letzten Wochen nicht recht schwach entwickelt. Das erste Halbjahr des Wedeler Spezialisten für berührungslose Messtechnik sei überschaubar gewesen. Aufgrund der saisonalen Volatiltät erwarte der Vorstand jedoch eine deutlich bessere zweite Jahreshälfte. Nynomic sei mit vielen interessanten Projekten am Start, die jetzt langsam Fahrt aufnehmen sollten. Auch die Maßnahmen zur Effizienzsteigerung dürften demnächst ihre Wirkung zeigen. Mit dem entsprechenden Newsflow habe die Nynomic-Aktie bewertungstechnisch recht viel Potenzial nach oben, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Nynomic, 2G Energy, und KSB befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG. HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nynomic-Aktie: