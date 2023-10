Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar.



Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (09.10.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) weiterhin mit "kaufen" ein.Nynomic habe am Donnerstag durch eine Kapitalerhöhung bei der dänischen NLIR AsP eine Minderheitsbeteiligung erworben. Das Unternehmen erweitere so sein breit aufgestelltes Technologieportfolio und könne damit zukünftig Lösungen in weiteren hochspezialisierten Anwendungsfeldern anbieten. NLIR werde mittelfristig vollständig in den Konzern integriert.NLIR habe als Ausgründung aus der Technischen Universität Dänemark die innovative "Upconversion-Technologie" für die Spektroskopie im mittleren Infrarot-Wellenbereich (MIR) entwickelt und patentiert. Bisher gelte hier die FTIR-Methode (Fourier-Transform InfraRed spectroscopy) noch als Standard. Das Startup trage im Kontrast hierzu den Unternehmensnamen NLIR, der eine Abkürzung für "Non-Linear InfraRed" sei.Gegenüber FTIR sei diese Technologie jedoch deutlich schneller in der Analyse bei gleichzeitig geringeren Systemkosten, was in der Kombination mittelfristig dazu führen sollte, dass sich Upconversion als relevante Technologie im MIR-Bereich etablieren dürfte. Schließlich gelinge es dadurch, Messsysteme dieses Wellenbereiches aus Laboranwendungen auch für industrielle Zwecke einzusetzen. So seien bereits erste Produkte bspw. mit dem Stahlkonzern ArcelorMittal entwickelt worden und würden sich aktuell in der Markteinführung befinden.Aufgrund der aktuellen Umsatz- und Ergebnisdimensionen (niedriger einstelliger Mio.-Euro-Bereich bei negativem Ergebnis) bleibe die Berücksichtigung der Beteiligung kurzfristig ohne wesentlichen Einfluss auf das Konzern-Ergebnis. Dies dürfte sich langfristig jedoch ändern. Zukünftig greife NLIR auf das etablierte, internationale Kunden- und Partnernetzwerk sowie die langjährige Produktentwicklungsexpertise Nynomics im Bereich der Messtechnik zurück. Eine Integration in die Unternehmensstrukturen sei zudem bereits vertraglich vereinbart. Diese dürfte bei erfolgreicher Etablierung der Technologie bis spätestens 2027 erfolgen.Neben den Lösungen der UV/VIS- & Raman-Spektroskopie adressiere Nynomic in der IR-Spektroskopie aktuell den nahen Infrarotbereich (NIR). Durch den Vorstoß in die MIR-Spektroskopie erschließe sich der Konzern eine komplementäre Lösungspalette mit einer Vielzahl an neuen Einsatzbereichen, bspw. in der Halbleiterproduktion und Abfallwirtschaft oder für die Forschung. In allen Branchen verfüge Nynomic bereits heute über sehr gut funktionierende Absatzkanäle.Mit der Beteiligung an NLIR sichere sich Nynomic Zugriff auf eine hochinteressante Innovation im Kerngeschäft und lege den Grundstein für die Erschließung weiterer attraktiver Erlöspotenziale. Aufgrund des attraktiven Beteiligungspreises verbleibe für das Unternehmen kurzfristig genug Spielraum für weitere Akquisitionen.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Nynomic-Aktie mit einem Kursziel von 56,00 Euro. (Analyse vom 09.10.2023)