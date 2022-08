Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (29.08.2022/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unter die Lupe.Nach einer Phase mit einem stürmischen Wachstum habe sich die Geschäftsentwicklung bei Nynomic inzwischen deutlich beruhigt. Das Unternehmen habe mit Engpässen auf der Materialseite zu kämpfen, was dazu geführt habe, dass die Erlöse im zweiten Quartal nach vorläufigen Berechnungen um knapp 3% zurückgegangen seien. Auf Halbjahresbasis habe es aber immerhin noch zu einem kleinen Plus von 1% auf 54,2 Mio. Euro gereicht. Ähnlich sei die Entwicklung beim EBIT gewesen, das in Q2 etwas niedriger ausgefallen sei (-5%), kumuliert über sechs Monate aber um 3% auf 7,0 Mio. Euro zugelegt habe. Damit sei die Marge stabil bei 13% gehalten worden.Im Gesamtjahr wolle das Management den Umsatz weiterhin von 105,1 Mio. Euro in 2021 auf mindestens 110 Mio. Euro steigern und die EBIT-Marge zum Vorjahr (12,4%) verbessern. Dabei helfen sollte der Auftragsbestand, der um ca. 13% auf einen neuen Rekordwert von 79,5 Mio. Euro zugelegt habe - zumal man von immer mehr Unternehmen höre, dass die Probleme mit Engpässen langsam abnehmen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nynomic-Aktie: