Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (18.12.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) weiterhin mit "kaufen" ein.Nynomic habe Donnerstag die vollständige Übernahme der art photonics GmbH bekannt gegeben. Der Konzern erweitere hiermit nach der Akquisition von NLIR im Oktober seine Kompetenzen im mittleren Infrarot-Spektrum (MIR) und setze seine M&A-Strategie stringent fort. Durch die rasche Integration in den Konzern und die aussichtsreichen Absatzpotenziale dürften spürbare Synergieeffekte bereits im nächsten Geschäftsjahr sichtbar werden.Die art photonics sei in der Entwicklung und Fertigung von Spezialfasern für die optische Messtechnik aktiv und zähle hier zu den Marktführern. Insbesondere sei deren einzigartige Technologie bei polykristallinen Mid Infrared-Fasern besonders für den Einsatz bei mittleren Infrarotspektren notwendig. Die im Oktober in den Konzern hinzugekommene NLIR AsP nutze diese Bauteile beispielsweise für ihre MIR-Spektrometer. Darüber hinaus entwickele und fertige das Target Komponenten und Systeme für eine Vielzahl von Anwendungen vor allem im industriellen und medizinischen Bereich, die die Angebotspalette Nynomics in verschiedenen Anwendungsgebieten erweitern würden. So sei die MIR-Technologie u.a. in der Analyse von Nahrungsmitteln besser geeignet als NIR. Folglich vertiefe der Konzern mit der nun getätigten Übernahme zum einen die eigene Wertschöpfung bei der Fertigung von MIR-Spektrometern und erwerbe außerdem wichtiges Know-How für die Anwendung der MIR-Technologie in weiteren Use Cases. Nach Ansicht des Vorstands sei man mit der zweiten Add-On Akquisition im MIR-Feld nun sehr gut positioniert.Das in Berlin ansässige Unternehmen habe mit einer Ausnahme (2020) seit 2018 profitabel mit knapp zweistelligen EBIT-Margen operiert, die auch im laufenden GJ realisiert werden dürften (MONe:10,0%). Für 2023 würden vom Management umsatzseitig ca. 4 Mio. Euro erwartet. Die Konsolidierung im Konzern solle mit dem 1. Januar 2024 beginnen. Die Akquisition habe sich im Zusammenhang mit einer Nachfolgeregelung ergeben. Der aktuelle Geschäftsführer werde der art photonics noch für eine gewisse Zeit zur Verfügung stehen. Der Kaufpreis dürfte im niedrigen einstelligen Mio. Euro-Bereich liegen (MONe: 4,0 Mio. Euro).Mit der Akquisition von art photonics füge Nynomic seiner Plattform einen wichtigen Baustein hinzu und komplettiere den Technologiebereich der MIR-Spektroskopie angesichts des Zukunftspotenzials der Technologie zu einem attraktiven Preis. Dadurch verfüge der Konzern noch immer über ausreichend finanziellen Spielraum, um in Q1/24 eine weitere Transaktion für den Ausbau der eigenen Plattform voranzubringen und werde sich als führender Anbieter von Spektroskopielösungen am Marktweiter etablieren.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 54,00 Euro (vorher: 53,00 Euro) für die Aktie von Nynomic. (Analyse vom 18.12.2023)