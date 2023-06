Wachsamkeit ist das A und O, wenn es um persönliche Daten geht

Welches sind die wichtigsten Faktoren, die zu Datenschutzverletzungen führen?

Ungesicherte Software



Viele Menschen installieren nicht die neuesten Updates, um Sicherheitslücken in ihrem System zu schließen. Und das ist der Aspekt, der für Hacker zu einem lukrativen Weg wird, um an Daten zu gelangen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie nicht einmal wissen, dass Ihre Daten gehackt wurden. Angreifer können Schwachstellen ausnutzen, um auf Ihr Netzwerk, Ihre Konten und sogar Geräte zuzugreifen.



Verbindung zu unbekannten Netzwerken



Nicht jedes Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden, gehört dem heimischen (und scheinbar sicheren) Umfeld an. Wenn unbekannte Betreiber es kontrollieren, ist deren Zuverlässigkeit fraglich. Wenn Sie ein Fan von kostenlosem WLAN sind, kann der Zugriff darauf ohne ein VPN ein Fehler sein. Schließlich werden hierbei Ihre Daten möglicherweise unverschlüsselt übertragen, so dass Dritte Ihre Anmeldedaten abfangen können. Mit einem VPN Android können Sie sich hingegen sicher mit jedem Netzwerk verbinden, da es Ihre Daten verschlüsselt und umleitet.



Vertrauen in unsichere Webseiten



Wenn Sie eine zwielichtige Webseite besuchen, die verdächtige Angebote anbietet, handeln Sie sich garantiert Ärger ein. Die Betrüger wenden eine Menge Tricks an, um Benutzer in ihre Falle zu locken, und die Nutzung dieser Webseiten ist einer davon. Verbraucher geben eine Menge sensibler Informationen preis, wenn sie sich für einige dubiose Dienste entscheiden, die diese Websites anbieten.



Überprüfen Sie daher, ob die Webseite sicher ist oder nicht. Eine einfache Möglichkeit, dies zu tun, ist die Überprüfung der Webadresse. Sie sollte eine HTTPS-Erweiterung anstelle von HTTP sowie ein kleines Vorhängeschloss enthalten. Aber auch bei HTTPS-Webseiten sollten Sie nie unvorsichtig sein.



Was müssen die Dienstanbieter tun?

Zwar sind meist die Nutzer dafür verantwortlich, dass ihre Konten kompromittiert werden, aber das ist nicht immer der Fall. Dienstanbieter und Plattformbetreiber sind gleichermaßen schuld, wenn Daten der Nutzer missbraucht werden. Hier sind einige Dinge, die Plattformbetreiber tun müssen, um die Nutzerdaten zu schützen.



Warum legen so wenig Verbraucher Wert darauf, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihre Daten kompromittiert werden oder wenn es um die Sicherheit geht? Das Problem scheint eindeutig bei den Plattformbetreibern zu liegen, die keine Methoden und Tipps zum Thema sicheres Surfen vermitteln.



Wird eine sehr technische und schwer verständliche Sprache verwendet, um die Verbraucher zu informieren, wird meist nichts mehr vom Inhalt vermittelt. Daher sollten Plattformbetreiber klare und verständliche Anweisungen definieren, die jeder gut verstehen kann. (14.06.2023/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Heutzutage unterhalten viele Menschen Dutzende von Konten bei verschiedenen Dienstanbietern. Es kommt vor, dass man bestimmte Konten vergisst, und sie erst Jahre später wiederentdeckt. Aber so wie die Tendenz aussieht, übersehen Nutzer dabei den möglicherweise wichtigsten Aspekt: ihre Sicherheit.Konten werden häufig von Cyberkriminellen ins Visier genommen, in der Hoffnung, die Schutzmechanismen zu überwinden, die sie bewachen. Je nachdem, wie kontinuierlich Sie Ihre Konten überprüfen, bemerken Sie vielleicht nicht einmal, wenn eines davon ins Visier genommen oder, schlimmer noch, gehackt wird.Es gibt zahlreiche Berichte über fragwürdige Datenbeschaffung. Eine der Techniken, die Hacker anwenden, um Daten aus verschiedenen Quellen zu extrahieren, ist das sogenannte Scraping. Dies geschieht auch in sozialen Medien, wenn Hacker Informationen über ihre Ziele beschaffen und kategorisieren. Tatsächlich kommt es jeden Tag zu tausenden Vorfällen, bei denen die Hacker es häufig auf Nutzerkonten abgesehen haben.Eine der größten Befürchtungen der Sicherheitsbeauftragten ist, dass nicht genug über die Bedeutung von Daten bekannt ist. Wachsame Nutzer verwenden Tools wie Virtual Private Networks oder Passwort-Manager , um ihre Daten zu schützen. Es kann aber auch sein, dass die Nutzer nicht wissen, dass ihre Konten kompromittiert wurden. Einer der Gründe dafür ist, dass sie nicht wissen, welche Anzeichen auf eine Gefahr hinweisen. Daher übergehen sie diese als unbedeutend, anstatt sich näher mit den Ursachen zu befassen.Es gibt nicht nur einen, sondern viele Faktoren, die zu Datenschutzverletzungen führen. Sie sind sowohl auf die Verbraucher als auch auf die Dienstanbieter zurückzuführen. Da die Daten eines jeden Nutzers auf verschiedene unfreundliche Weise verwendet werden können, muss man beim Surfen im Internet vorsichtig sein.Einer der häufigsten Faktoren, die zu Datenschutzverletzungen führen, sind schwache Passwörter. Nicht nur das, viele von uns neigen auch dazu, für fast alle Online-Konten das gleiche Passwort zu verwenden.Die Wiederverwendung von Passwörtern ist im Hinblick auf die Sicherheit äußerst gefährlich . Wenn eines Ihrer Konten gehackt wird, wäre es für den Hacker ein Kinderspiel, sich ebenfalls Zugang zu anderen Konten zu verschaffen. Daher sollten Sie sich darauf konzentrieren, ein sicheres Passwort festzulegen.