Tradegate-Aktienkurs Nutrien-Aktie:

78,67 EUR +0,20% (21.07.2022, 14:32)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Nutrien-Aktie:

102,89 CAD +1,92% (20.07.2022)



NYSE-Aktienkurs Nutrien-Aktie:

79,91 USD +1,86% (20.07.2022)



ISIN Nutrien-Aktie:

CA67077M1086



WKN Nutrien-Aktie:

A2DWB8



Ticker-Symbol Nutrien-Aktie:

N7T



Toronto Stock Exchange-Symbol Nutrien-Aktie:

NTR



NYSE-Symbol Nutrien-Aktie:

NTR



Kurzprofil Nutrien Ltd.:



Nutrien Ltd. (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8, Ticker-Symbol: N7T, Toronto Stock Exchange-Symbol: NTR, NYSE-Symbol: NTR) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das landwirtschaftliche Betriebsmittel und Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Nutrien Ag Solutions ("Retail"), Kali, Stickstoff und Phosphat. Nutrien wurde durch die Fusion von Potash Corporation of Saskatchewan Inc. und Agrium Inc. gegründet, die im Januar 2018 abgeschlossen wurde. Der Kaliproduzent ist an der Toronto Stock Exchange und der New York Stock Exchange notiert. Weitere Informationen unter https://www.nutrien.com. (21.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nutrien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Nutrien Ltd. (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8, Ticker-Symbol: N7T, Toronto Stock Exchange-Symbol: NTR, NYSE-Symbol: NTR) nach wie vor ein Kauf.Der kanadische Kaliriese Nutrien habe bereits in den vergangenen Jahren kräftig daran gearbeitet, seine Position in Brasilien, einem der wichtigsten Agrarmärkte der Welt, kontinuierlich zu verstärken. In dieser Woche habe das Unternehmen im südamerikanischen Land einen weiteren Zukauf getätigt, bereits der sechste seit 2019.So hätten die Kanadier bekannt gegeben, den brasilianischen Agrar-Großhändler Casa do Adubo für 400 Millionen Dollar zu übernehmen. Die Gesellschaft verfüge aktuell über 39 Standorte und 10 Distributionszentren, wodurch Nutrien seine Präsenz in Brasilien von fünf auf 13 Bundesstaaten ausweiten könne.Nutrien gehe davon aus, nach der Integration von Casa do Abudo das 2023er Ziel mit einem Kerngewinn von 100 Millionen Dollar in Brasilien zu übertreffen.Dank der anhaltend hohen Kalipreise scheffele Nutrien derzeit üppige Gewinne und könne sich strategisch sinnvolle Zukäufe problemlos leisten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nutrien-Aktie: