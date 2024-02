Tradegate-Aktienkurs Nutrien-Aktie:

48,80 EUR +4,72% (22.02.2024, 16:27)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Nutrien-Aktie:

70,81 CAD +3,95% (22.02.2024, 16:15)



NYSE-Aktienkurs Nutrien-Aktie:

52,4975 USD +4,08% (22.02.2024, 16:15)



ISIN Nutrien-Aktie:

CA67077M1086



WKN Nutrien-Aktie:

A2DWB8



Ticker-Symbol Nutrien-Aktie:

N7T



Toronto Stock Exchange-Symbol Nutrien-Aktie:

NTR



NYSE-Symbol Nutrien-Aktie:

NTR



Kurzprofil Nutrien Ltd.:



Nutrien Ltd. (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8, Ticker-Symbol: N7T, Toronto Stock Exchange-Symbol: NTR, NYSE-Symbol: NTR) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das landwirtschaftliche Betriebsmittel und Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Nutrien Ag Solutions ("Retail"), Kali, Stickstoff und Phosphat. Nutrien wurde durch die Fusion von Potash Corporation of Saskatchewan Inc. und Agrium Inc. gegründet, die im Januar 2018 abgeschlossen wurde. Der Kaliproduzent ist an der Toronto Stock Exchange und der New York Stock Exchange notiert. Weitere Informationen unter https://www.nutrien.com. (22.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nutrien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Kaliriesen Nutrien Ltd. (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8, Ticker-Symbol: N7T, Toronto Stock Exchange-Symbol: NTR, NYSE-Symbol: NTR) unter die Lupe.Es seien derzeit sicherlich keine leichten Zeiten für Unternehmen aus der Agrarbranche. Und besonders schwer hätten es angesichts der im vergangenen Jahr kräftig gesunkenen Kalipreise aktuell die Düngemittelproduzenten. Daher überrasche die nun von Nutrien angekündigte Dividendenerhöhung durchaus.So hebe Nutrien die Quartalsdividende um zwei Prozent auf 54 US-Cent pro Aktie an. Auf das Jahr hochgerechnet würde das 2,16 US-Dollar je Anteilschein ergeben. Zudem wolle Nutrien in den nächsten zwölf Monaten bis zu fünf Prozent der ausstehenden Stammaktien zurückkaufen.Indes habe der Düngemittelriese in Q4 im Zuge der sehr niedrigeren Kalipreise einen deutlichen Gewinneinbruch von 1,1 auf 0,2 Mrd. Dollar verbucht. Pro Aktie seien 0,35 Dollar erzielt worden. Hauptgrund für den bemerkenswerten Rückgang sei natürlich die Tatsache gewesen, dass die Kalipreise 2022 erheblich in die Höhe geschnellt seien, nachdem die Sanktionen gegen die wichtigsten Exporteure Russland und Belarus verhängt worden seien. Diese beiden Länder seien wichtige Player im globalen Kalimarkt.Hätten die durchschnittlichen Kalipreise bei Nutrien 2022 noch bei 526 Dollar je Tonne gelegen, seien es dann im vergangenen Jahr lediglich 235 Dollar gewesen. Darüber hinaus hätten Hafenprobleme belastet, die Ende 2023 aber behoben worden seien. Würden derartige Probleme ausbleiben, erwarte Nutrien ein Kaliverkaufsvolumen von 13,0 bis 13,8 Millionen. Beim Stickstoffverkaufsvolumen gehe Nutrien von 10,6 bis 11,2 Millionen Tonnen aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nutrien-Aktie: