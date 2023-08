Börsenplätze Nutrien-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nutrien-Aktie:

59,50 EUR -3,41% (03.08.2023, 09:28)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Nutrien-Aktie:

89,87 CAD +0,86% (02.08.2023)



NYSE-Aktienkurs Nutrien-Aktie:

67,38 USD +0,48% (02.08.2023)



ISIN Nutrien-Aktie:

CA67077M1086



WKN Nutrien-Aktie:

A2DWB8



Ticker-Symbol Nutrien-Aktie:

N7T



Toronto Stock Exchange-Symbol Nutrien-Aktie:

NTR



NYSE-Symbol Nutrien-Aktie:

NTR



Kurzprofil Nutrien Ltd.:



Nutrien Ltd. (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8, Ticker-Symbol: N7T, Toronto Stock Exchange-Symbol: NTR, NYSE-Symbol: NTR) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das landwirtschaftliche Betriebsmittel und Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Nutrien Ag Solutions ("Retail"), Kali, Stickstoff und Phosphat. Nutrien wurde durch die Fusion von Potash Corporation of Saskatchewan Inc. und Agrium Inc. gegründet, die im Januar 2018 abgeschlossen wurde. Der Kaliproduzent ist an der Toronto Stock Exchange und der New York Stock Exchange notiert. Weitere Informationen unter https://www.nutrien.com. (03.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nutrien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nutrien Ltd. (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8, Ticker-Symbol: N7T, Toronto Stock Exchange-Symbol: NTR, NYSE-Symbol: NTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der kanadische Kaliriese Nutrien habe gestern Abend seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 vorgelegt und darüber hinaus die Gesamtjahresprognose gekappt. Demnach sei der Umsatz um 20 Prozent auf 11,4 Milliarden US-Dollar gesunken, was knapp über den Analystenprognosen gelegen habe. Beim Gewinn habe der Konzern hingegen enttäuscht.So habe Nutrien im abgelaufenen Quartal lediglich ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Dollar beziehungsweise 2,53 Dollar je Anteilschein erzielt, hier seien 2,77 Dollar erwartet worden. Unter Einbeziehung von Sonderfaktoren wie etwa Sonderabschreibungen auf Assets in Südamerika habe sich der Nettogewinn auf 448 Millionen Dollar oder 0,89 Dollar pro Aktie belaufen.Darüber hinaus hätten die Kanadier auch ihre bereinigte Gewinnprognose für das Gesamtjahr kräftig gesenkt. Demnach rechne der Vorstand nur noch mit einer Spanne von 3,85 bis 5,60 Dollar pro Aktie. Zuvor sei man noch von 5,50 bis 7,50 Dollar ausgegangen.Nutrien-CEO Ken Seitz habe erklärt: "Die Ergebnisse von Nutrien wurden in den letzten 18 Monaten durch eine beispiellose Volatilität auf den globalen Märkten für Pflanzenschutzmittel beeinflusst. Wir sehen weiterhin eine steigende Nachfrage in unseren Schlüsselmärkten, insbesondere in Nordamerika, aber der Erholungsprozess in den Offshore-Märkten verlief ungleichmäßiger."Seitz habe lediglich betont: "Wir kündigen eine Reihe strategischer Maßnahmen an, um unsere kontrollierbaren Kosten zu senken und den freien Cashflow im Jahr 2023 und darüber hinaus zu verbessern. Dazu gehören eine unbefristete Unterbrechung unseres Kalihochlaufs und die Aussetzung der Arbeiten an unserem sauberen Ammoniakprojekt Geismar."Die deutliche Senkung der Gewinnprognose sei natürlich ärgerlich. Der eher überschaubare Kursrückgang von etwa zwei Prozent zeige aber einmal mehr, dass die Marktteilnehmer größtenteils bereits mit einem schwachen Jahr 2023 gerechnet hätten. Die Chancen stünden allerdings gut, dass sich die Kalipreise wieder stabilisieren würden.Dies ist natürlich dann für Mutige mit einem langen Atem eine gute Gelegenheit, jetzt günstig bei Nutrien (Stoppkurs 48,00 Euro) oder K+S (Stopp: 14,20 Euro) einzusteigen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link